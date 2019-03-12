Apex Legends hileciler tarafından istila edildi

PUBG ile başlayan battle royale trendi, Fortnite ile devam etmişti. Arada battle royale tarzında onlarca oyun yayınlanmış olmasına karşın hiç birisi Apex Legends kadar ses getirmedi. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen ve Titanfall evreninde geçen Apex Legends, yayınlandığı ilk günden bu yana oyun severlerin ilgi odağı olmayı başardı.

Kısa süre önce geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamada 100.000’i aşkın hilecinin oyundan banlandığı belirtilmişti. Bu açıklamanın üzerinden çok fazla bir süre geçmeden banlanan oyuncu sayısının 355 bini geçtiği söylendi.

Peki Apex Legends’ta neden bu kadar çok hileci var? Aslında cevap son derece basit. Oyunun F2P olması, hileci sayısını da ister istemez arttırıyor. Hileciler banlansalar dahi tamamen ücretsiz olarak açtıkları yeni hesapla, hileli bir şekilde oynamaya devam ediyorlar.

Bu açıdan en az hilecinin PUBG’de olduğunu söyleyebiliriz. Sebebi ise son derece basit. PUBG ücretli bir oyun olduğu için banlananlar sürekli yeni hesap satın alarak, tekrar tekrar hile kullanımına başvurmuyorlar.

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