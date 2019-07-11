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Apple 2020 yılında 4 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak

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TEKNOLOJİ  | 11.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün tartışmasız en önemli isimlerinden biri olan Apple, şimdiden gelecek planlarını şekillendiriyor.

Apple 2020 yılında 4 yeni iPhone modeli ile kullanıcıların karşısına çıkacak

JPMorgan tarafından yayınlanan rapora göre, Cupertino merkezli şirket 2020 yılında iPhone satışlarını 195 milyon seviyesine çıkarmayı amaçlıyor. Bu da 2019 için hedeflenen 180 milyonluk rakamdan yaklaşık olarak yüzde 8.5 oranında daha fazla.

Peki Apple bu artışı nasıl sağlayacak? İddialara göre Apple 2020 yılında 4 yeni iPhone modeli ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone XS, XS Max ve XR modellerinin halefleri 2020 yılında da raflardaki yerlerini almış olacak. Fakat bunlara ek olarak 4. bir modelin de satışa sunulması gündemde. İddialar 4. modelin 5G destekli bir iPhone olacağı yönünde. Fakat bazı mecralar 4. modelin klasik iPhone çizgisinde uygun fiyatlı bir model olacağını bu sayede satışların yükselebileceğini söylüyor.

Şimdilik 2020 yılında çıkacak olan yeni iPhone modelleri hakkında yorum yapmak için çok erken. Fakat kesin olan tek şey 2020’de Apple çentik tutkusundan vazgeçmesi gerektiği. Çünkü sektördeki çentik trendi biteli çok oldu. Dolayısıyla Apple’ın aynı tasarımda ısrarcı olması, iPhone satışlarının artmasına değil düşmesine neden olacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

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