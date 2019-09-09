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Apple analisti 5G üzerinde yoğunlaştı

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TEKNOLOJİ  | 09.09.2019 08:11 | Son Güncelleme

Uzun bir süredir tecrübesi bulunan Apple analisti Ming-Chi Kuo, herkesin merakla beklediği 2020 iPhone modelleri ile ilgili son derece çarpıcı açıklamalar yaptı.

Apple analisti 5G üzerinde yoğunlaştı

Kendisi ile ilgili neredeyse her şeyi bildiğimiz iPhone 11 modellerinden sonra Apple şirketi yeni bir iPhone modeli çıkaracak. Bu modelin beraberinde Apple için yeni sayılabilecek bazı özelliklerin gelmesi bekleniyor. Bunların en başında ise geniş bant özelliği dediğimiz bir sistem bulunuyor.

Her ne kadar Huawei tarafından 6G çalışmalarına başlansa bile, yine de şu an için 5G henüz yaygınlaşmış bir sistem değil. Uzun bir süredir çalışmalarını devam ettiren Apple, 5G için net bir ilerleme ortaya çıkaramadı. Qualcomm gibi şirketlerden aldığı destekler de pek işe yaramış gibi görünmüyor.

Apple bu dezavantajı ortadan kaldırabilmek için 5G desteği yerine geniş bant özelliğini kullanacak. Ayrıca şirketin 2020 yılından itibaren çıkacak olan yeni iPhone modellerinde tamamen yeni bir tasarım ve kamera iyileştirmesini de düşündüğü söyleniyor. Özellikle de kameralarda ToF teknolojisinin kullanılması ve OLED iPhoneların piyasaya sürüleceği de açıklamalar arasındaydı.

Uzun bir süredir akıllı telefon satışlarında istediği başarıyı elde edemeyen Apple için çanlar çalıyor. Şirketin bir an önce yeni tasarım ve donanımlarla birlikte akıllı telefonlarında bazı iyileştirmeler yapması gerekiyor. Apple modellerinin analisti olarak bilinen bu kişinin yaptığı açıklamalar aklınızda nasıl bir iPhone modeli yarattı. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple 5G

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