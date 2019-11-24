Apple Apple Store’un en önemli bölümlerinden birini kaldırdı!

Apple Apple Store internet mağazası üzerinden iPhone, İPad, Mac ve AirPods gibi ürünlerini ve bunların çeşitli aksesuarlarını satıyor. Bu zamana kadar da iyi işleyen bir sipariş sistemi ile öne çıkan Apple’ın online mağazası, şimdi sessiz sedasız yapılan bir değişiklik ile gündeme geldi.

APPLE STORE’DAKİ YORUMLAR BÖLÜMÜ KALDIRILDI



Apple Store’da yer alan Puanlar ve İncelemeler kısmı, Apple tarafından yapılan sessiz sedasız bir değişiklik operasyonuyla kaldırıldı. ABD, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerden Apple Store mağazasına giriş yapan kişiler, Puanlar ve incelemeler bölümünün artık görünmediğini fark etti. Apple tarafından söz konusu bölümün neden kaldırıldığı hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, iki farklı tahmin üzerinde duruluyor.

DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ YA MALİYETLER YA DA…



Bu tahminlerden ilkine göre, puanlar ve incelemeler bölümü, artık efektif olarak kullanılmıyor. Bu kısmın bakımının maliyetine değmemesi nedeniyle de Apple’ın bu bölümü kaldırdığı düşünülüyor. Tahminlerden ikincisi ise, Apple’ın bazı olumsuz yorumları gizlemek için tüm bölümü kapatmış olması. Bu yorumlardan biri, Apple Store mağazasında yer alan Lightning-3.5mm kulaklık jak dönüştürücüsü ürünü için gelmişti ve bu yorum 735 tek yıldızla sitenin en çok oy alan yorumuydu.

Tabi tahminler de yanıltıcıdır. Belki önümüzdeki günlerde Apple puanlar ve incelemeler bölümünü tekrar aktif hale getirebilir, belli olmaz.



