Apple bazı iPhone sahiplerine 95 dolara kadar ödeme yapacak! Kimler alabilecek?

Apple’ın, Apple Intelligence destekli yeni Siri özelliklerinin gecikmesi nedeniyle ABD’de açılan toplu davayı sonuçlandırmak için kabul ettiği 250 milyon dolarlık uzlaşmada başvuru süreci resmen başladı.

Şirketin mayıs ayında kabul ettiği anlaşmaya ilişkin internet sitesi kullanıma açıldı. Uygun kullanıcılar 21 Eylül ile 21 Aralık 2026 tarihleri arasında tazminat talebinde bulunabilecek.

Geçerli başvurular için cihaz başına tahmini 25 dolar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak kesin tutar, geçerli başvuruların toplam sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak 25 dolardan yüksek ya da düşük olabilecek. Cihaz başına ödenebilecek en yüksek tutar 95 dolar olarak belirlendi.

KİMLER ÖDEME ALABİLECEK?

Tazminat başvurusunda bulunabilmek için kullanıcıların ABD’de ikamet etmesi ve belirlenen iPhone modellerinden birini 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında ABD’den, yeniden satış amacı olmadan satın almış olması gerekiyor.

Anlaşma kapsamına giren modeller şöyle: