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Apple bazı iPhone sahiplerine 95 dolara kadar ödeme yapacak! Kimler alabilecek?

Apple’ın geciken yapay zekâ destekli Siri özellikleri nedeniyle açılan toplu davada anlaşmaya varmasının ardından başvuru süreci başladı. ABD'de uygun şartları karşılayan iPhone kullanıcıları cihaz başına 95 dolara kadar ödeme alabilecek.

Apple bazı iPhone sahiplerine 95 dolara kadar ödeme yapacak! Kimler alabilecek?
Enes Çırtlık

Apple’ın, Apple Intelligence destekli yeni Siri özelliklerinin gecikmesi nedeniyle ABD’de açılan toplu davayı sonuçlandırmak için kabul ettiği 250 milyon dolarlık uzlaşmada başvuru süreci resmen başladı.

Şirketin mayıs ayında kabul ettiği anlaşmaya ilişkin internet sitesi kullanıma açıldı. Uygun kullanıcılar 21 Eylül ile 21 Aralık 2026 tarihleri arasında tazminat talebinde bulunabilecek.

Apple bazı iPhone sahiplerine 95 dolara kadar ödeme yapacak! Kimler alabilecek? 1

Geçerli başvurular için cihaz başına tahmini 25 dolar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak kesin tutar, geçerli başvuruların toplam sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak 25 dolardan yüksek ya da düşük olabilecek. Cihaz başına ödenebilecek en yüksek tutar 95 dolar olarak belirlendi.

KİMLER ÖDEME ALABİLECEK?

Tazminat başvurusunda bulunabilmek için kullanıcıların ABD’de ikamet etmesi ve belirlenen iPhone modellerinden birini 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında ABD’den, yeniden satış amacı olmadan satın almış olması gerekiyor.

Apple bazı iPhone sahiplerine 95 dolara kadar ödeme yapacak! Kimler alabilecek? 2

Anlaşma kapsamına giren modeller şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone abd
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