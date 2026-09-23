Ünlü iş insanının evinde ortaya çıktı! Meğer sessizce yayılmış: Bu belirtilere dikkat!

Yaşlanmayı yavaşlatmak için uyguladığı sıra dışı yöntemlerle sık sık gündeme gelen Bryan Johnson, bu kez bambaşka bir nedenle dikkat çekti. Ünlü biohacker, evindeki spor salonunda küf tespit ettiğini açıkladı.

Johnson, yaşadığı durumu sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gösterdi. Görüntülerde tamamen koruyucu kıyafet giyen Johnson'ın spor salonuna endişeyle baktığı görüldü. Ardından salonun parçalarının söküldüğü ve alanın adeta baştan aşağı yenilendiği anlar ekrana geldi.

“STRES KORTİZOLÜNÜ ARTIRACAK”

Johnson'ın paylaşımı kısa sürede takipçilerinin de dikkatini çekti. Çok sayıda kişi kendi evlerinde yaşadıkları küf sorunlarını anlatırken bazı kullanıcılar durumun hayatlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bazı takipçileri ise Johnson'ın yaşam tarzına gönderme yaparak olaya esprili yaklaştı. Bir kullanıcı, “Derin nefes al, stres kortizolünü artıracak” diyerek biohacker'ın takıntılı sağlık rutinlerine gönderme yaptı.

ABD'DEKİ EVLERİN NEREDEYSE YARISINDA GÖRÜLEBİLİYOR

Küf sorununun yalnızca Johnson'ın evine özgü olmadığı belirtiliyor. U.S. News tarafından aktarılan verilere göre ABD'deki evlerin yaklaşık yüzde 47'sinde bir miktar küf veya nem problemi bulunuyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise küfe maruz kalmanın burun tıkanıklığı, kaşıntı ve hırıltı gibi belirtilere neden olabileceğini, bazı kişilerde solunum sorunlarının daha ciddi hale gelebileceğini belirtiyor.

EVDE TEST KİTLERİ DE KULLANILIYOR

Evde küf olup olmadığını anlamak için çeşitli test kitleri bulunuyor. Bu kitlerde genellikle petri kabı kullanılarak havadaki ya da şüpheli yüzeylerdeki küf oluşumu inceleniyor.

Kullanım şekli ürüne göre değişse de bazı testlerde kabın belirli bir süre açık bırakılması veya şüpheli yüzeyden örnek alınması gerekiyor. Ardından sonuçların incelenmesiyle ortamda küf gelişimi olup olmadığı kontrol ediliyor.

Ancak CDC, küf tespit edilmesi durumunda özellikle daha geniş çaplı sorunlarda profesyonel değerlendirme ve uygun temizleme yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor.

EVDEKİ KÜF NASIL ANLAŞILIR?

Son dönemde artan nem oranlarıyla birlikte evlerde sıkça görülmeye başlanan küf oluşumu, hem yapısal hasarlara hem de ciddi sağlık problemlerine davetiye çıkarıyor. Uzmanlar; duvarlarda beliren siyah ve yeşil lekelerin, pencerelerdeki aşırı buharlanmanın ve özellikle kapalı alanlarda hissedilen ağır rutubet kokusunun kesin birer küf habercisi olduğunu belirtiyor. Boya kabarmaları ve mobilyaların arkasında oluşan nemin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizen yetkililer, evde nedeni bilinmeyen hapşırma, göz sulanması ve nefes darlığı gibi alerjik reaksiyonlar yaşanıyorsa vakit kaybetmeden odaların havalandırılmasını ve profesyonel destek alınmasını öneriyor.