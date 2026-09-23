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Üç tane 200 MP kamerası var: Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı!

Oppo Find X10 Pro Max, üç adet 200 MP arka kamera ve MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemciyle tanıtıldı. Telefon, 8.000 mAh bataryasıyla 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarjı destekliyor.

Üç tane 200 MP kamerası var: Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı!
Enes Çırtlık

Oppo, yeni amiral gemisi Find X10 Pro Max modelini tanıttı. Telefon, MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemciyi üç adet 200 MP arka kamerayla bir araya getiriyor.

ÜÇ ARKA KAMERADA DA 200 MP SENSÖR VAR

24 mm ana kamerada 1/1,3 inç tipi sensör, f/1,5 diyafram ve iki eksenli optik görüntü sabitleme (OIS) bulunuyor. Oppo, ana kameranın 1x seviyesinde 17 durak dinamik aralık sunabildiğini belirtiyor.

13 mm ultra geniş açılı kamera, 1/1,56 inç sensör ve f/2,2 diyaframla geliyor. Otomatik odaklama sunan kameranın görüş açısı 124 derece olarak belirtiliyor. 70 mm telefoto kamerada ise 1/1,56 inç tipi sensör, f/2,1 diyafram ve iki eksenli OIS yer alıyor. Bu kamera, makro çekimlerde 10 cm mesafeden odaklanabiliyor.

Ön tarafta otomatik odaklama destekli 50 MP selfie kamerası bulunuyor.

Üç tane 200 MP kamerası var: Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı! 1

OPPO FIND X10 PRO MAX'İN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Find X10 Pro Max, 8.000 mAh bataryasında 80 W SuperVOOC kablolu şarj ve 50 W kablosuz şarj desteği sunuyor. Bataryanın beş yıllık kullanımın ardından kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruması bekleniyor.

Telefonun 6,78 inç AMOLED ekranı, 1272 × 2772 piksel çözünürlüğe sahip. Yenileme hızı bazı oyunlarda 144 Hz'e ulaşırken sistem genelinde 120 Hz olarak belirtiliyor. Ekran ayrıca 288 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 2.000 nit tepe parlaklık sunuyor.

Android 17 tabanlı ColorOS 17 çalıştıran cihaz, toza ve suya dayanıklılık için IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip.
Üç tane 200 MP kamerası var: Oppo Find X10 Pro Max tanıtıldı! 2

OPPO FIND X10 PRO MAX'İN FİYATI NE KADAR?

Oppo Find X10 Pro Max'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modeli, Çin'de 6.799 Çin Yuanı'ndan (yaklaşık 1.015 dolar) başlıyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Oppo telefon
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