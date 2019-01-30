Apple CEO'su Cook'tan iPhone müjdesi! Türkiye'deki fiyatlara indirim geliyor

Apple’ın CEO’su Tim Cook bazı ülkelerde yabancı ülke para biriminin değer kaybına göre fiyatlarını ayarlayacaklarını açıkladı. Cook Reuters’a verdiği röportajda, “iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik” ifadesini kullandı.
Cook röportajında Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere nedeniyle Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini hatırlatarak, Apple’ın satışlarının Türkiye’de 2018’de bir önceki yıla göre 700 milyon dolar daha düşük olduğunu söyledi. Cook aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Rusya’da da yerel para birimlerinden doğan sıkıntılar olduğunu belirtti.
Tim Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti. Cook, müşterilerini kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı. Cook açıklamasında "Ocak'ta, bazı yerlerde, bazı ürünler için, geçen yıldan bu yana, kur farkı nedeniyle oluşan artışın bir bölümünü ortadan kaldırdık" dedi.
Cook, fiyatların ne zaman düşüreceğini açıklamadı. Ancak Apple’ın CFO’su Luca Maestri fiyat indiriminin servis ücretlerini kapsamayacağını söyledi. Aralıkta biten mali çeyrekte Apple 10.8 milyar dolar satış geliri elde etti ve bu tahminlerin gerisinde kaldı.
Apple bu çeyrek dönemdeki satışların, Wall Street'in beklediğinden daha düşük olabileceğini belirtti. Bu, muhtemelen dünyanın en büyük akıllı telefon pazarı olan Çin'de iPhone talebinin zayıf kalmaya devam ettiğinin sinyali oldu. Ancak yatırımcılar şirketin, Apple Music ve App Store'u kapsayan hizmetlerindeki büyümeye odaklandı.
Tigress Financial Partners analisti Ivan Feinseth, "Hizmetlerden gelen sayı iyi ve herkesin odaklanmaya devam edeceği büyüme motoru bu" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ile düzenli olarak temas halinde olan Cook, Çin ile ticaret geriliminde yumuşama işaretleri bulunduğunu söyledi. Cook, Reuters ile söyleşisinde, "Ticari gerilimi grafiklendirmek isteseniz, bu ay Aralık ayındaki orandan açıkça daha düşük... İki ülkenin sorunları çözebileceği konusunda iyimserim" dedi.
Şirket hisseleri borsa kapanışından sonraki işlemlerde yüzde 6 artışla 163.50 dolara yükseldi. Hisseler zayıf iPhone satışlarına ilişkin endişeler ve yüksek teknoloji hisselerindeki genel düşüşün etkisiyle Kasım ayından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü.
Apple'ın bilançosunun açıklanmasından sonra, Micron Technology, Broadcom Inc ve Skyworks Solutions dahil olmak üzere iPhone tedarikçilerinin hisseleri yüzde 1'den fazla arttı. (Reuters)
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