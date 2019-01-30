Apple CEO'su Cook'tan iPhone müjdesi! Türkiye'deki fiyatlara indirim geliyor

Apple’ın CEO’su Tim Cook bazı ülkelerde yabancı ülke para biriminin değer kaybına göre fiyatlarını ayarlayacaklarını açıkladı. Cook Reuters’a verdiği röportajda, “iPhone fiyatlarını yerel düzeyde daha tüketilebilir bir hale sokmaya karar verdik” ifadesini kullandı.

Cook röportajında Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmelere nedeniyle Türk lirasının dolar karşısında değer kaybettiğini hatırlatarak, Apple’ın satışlarının Türkiye’de 2018’de bir önceki yıla göre 700 milyon dolar daha düşük olduğunu söyledi. Cook aynı zamanda Brezilya, Hindistan ve Rusya’da da yerel para birimlerinden doğan sıkıntılar olduğunu belirtti.

"iPHONE FİYATLARI YÜKSEK"

Tim Cook, doların güçlü olmasının ürünlerini göreceli olarak daha pahalı hale getirdiğini ve bunun gelişen ekonomilerdeki satışlarını etkilediğini belirtti. Cook, müşterilerini kur dalgalanmalarının etkilerinden korumak için bu aydan itibaren telefonları yeniden fiyatlandırmaya başladıklarını açıkladı. Cook açıklamasında "Ocak'ta, bazı yerlerde, bazı ürünler için, geçen yıldan bu yana, kur farkı nedeniyle oluşan artışın bir bölümünü ortadan kaldırdık" dedi.