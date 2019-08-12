Apple güncel iOS 12 kullanım oranı ile karşımıza çıktı

Apple‘ın açıkladığı verilere göre; iOS 12 mevcuttaki iOS cihazların yüzde 88‘inde yüklü. Yüzde 7‘lik bir bölüm hala iOS 11 kullanırken, yüzde 5’lik bir bölüm ise daha eski iOS sürümlerini kullanıyor. Bu oranın bu kadar yüksek olmasındaki en büyük etken şüphesiz ki iPhone 5s ve sonrası tüm modellerin iOS 12 alması.

Apple, iOS 13 ile iPhone 6s ve sonrası iPhone modellerine destek verecek. Bu yüzden iOS 13’ün bu oranlara ulaşması biraz zor olacak gibi görünüyor. Ayrıca bir de iPadOS 13 faktörü var. Bazı iPad modelleri iOS 13 yerine iPadOS 13 alacak. iOS 12’de kalan iPad modelleri de yine iOS kategorisinde değerlendirilecek. Bu da kullanım oranlarının düşmesine neden olacak.

Son olarak; son 4 yıl içerisinde tanıtılan cihazların tam yüzde 90’ının iOS 12 sürümünü kullandığını belirtelim. Bakalım Apple, iOS 13 sürümünde nasıl bir performans izleyecek?

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