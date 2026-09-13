Ha geldi, ha gelecek derken: 10 yıldır beklenen Tesla Roadster için tarih verildi!

Tesla, uzun süredir beklenen yeni nesil Roadster için ilk kez somut bir tanıtım tarihi verdi. Şirket, cumartesi günü yaptığı açıklamada yeni Roadster’ın 1 Ekim’de görücüye çıkacağını duyurdu.

Tesla, yeni nesil Roadster konseptini yaklaşık 10 yıl önce sergilemiş ancak modelin piyasaya çıkışı daha sonra birçok kez ertelenmişti. Şirket bu süreçte yapay zeka, robotik ve otonom sürüş teknolojilerine ağırlık verdi. Tesla, söz konusu alanları gelecekteki büyümesinin temel unsurları arasında görüyor.

TESLA'NIN ROADSTER PAYLAŞIMINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DETAY

Şirket tarafından yayımlanan tanıtım görseli yeni Roadster hakkında çok fazla ayrıntı vermiyor. Görselde otomobilin arka lambaları olduğu düşünülen bölümlerin yanı sıra üst tarafta dört yuvarlak unsur dikkat çekiyor.

Bu parçaların, SpaceX tarafından geliştirilen ve aracın uçmasını sağlayabilecek soğuk gaz iticileri olabileceği düşünülüyor.

“UÇAN ROADSTER” VE YOL VERSİYONU İDDİASI

The Information geçen ay yayımladığı haberde, Roadster'ın çıkışının çok yakın olduğunu ve Tesla'nın iki farklı versiyon üzerinde çalıştığını yazmıştı.

Haberde bunlardan birinin sınırlı sayıda üretilecek bir “uçan Roadster”, diğerinin ise normal yollarda kullanılabilecek yasal bir versiyon olacağı öne sürüldü.

Aynı habere göre gösteri amacıyla kullanılacak aracın, SpaceX iticilerinin oluşturacağı gürültü ve kuvvet nedeniyle uzaktan kontrol edilmesi planlanıyor.

“Uçan” versiyonun fiyatının yüz binlerce dolara, hatta 1 milyon doların üzerine çıkabileceği de iddialar arasında bulunuyor.

Bununla birlikte, söz konusu aracın seri üretime girecek bir model yerine Tesla'nın teknolojisini sergilemek amacıyla hazırladığı bir gösteri aracı olabileceği yorumu da yapılıyor. Bu ihtimalde satışa çıkacak asıl otomobilin, yol kullanımına uygun Roadster olması bekleniyor.

TESLA YÖNETİCİLERİ YILLARDIR ROADSTER'I İŞARET EDİYOR

Tesla yöneticileri yeni nesil Roadster hakkında uzun süredir dikkat çekici açıklamalarda bulunuyor.

Tesla Mühendislik Başkan Yardımcısı Lars Moravy daha önce Roadster'ın “son ve en iyi sürücü otomobili” olacağını söylemişti.

Moravy ayrıca otonom araçların yaygınlaşmasından önce Roadster'ın şirketin "kuğu şarkısı" olacağını belirtmişti.

Yeni nesil Tesla Roadster hakkındaki ayrıntıların 1 Ekim'deki tanıtımla birlikte netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: InsideEVs