Apple, Intel ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Teknoloji sektörünü az çok takip edenlerin de bildiği üzere kısa süre önce Apple ve Qualcomm arasındaki ipler gerilmişti.
Qualcomm, Apple’ın kendi patentlerini ihlal ettiğini gerekçe göstererek tazminat talebinde bulunmuştu. Cupertino merkezli şirket bu karara karşı çıkınca ABD kökenli iki firma mahkemede karşı karşıya gelmişti.
Sonuç olarak mahkeme süreci devam ederken Apple’dan geri adım atarak Qualcomm ile anlaşmaya varmıştı.
Intel geri adım atınca Apple da geri adım attı.
Normal şartlarda Apple’ın Qualcomm ile anlaşmaya pek niyeti yoktu. Çünkü Tim Cook ve ekibi 5G modemler konusunda Intel’e çok fazla güveniyordu.
İki şirketin arası gerildiğinde Apple Intel’den aldığı mobil modem sayısını arttırmış ve 5G modemler konusunda da anlaşma sağlanmıştı.
B planı olarak da Huawei’den 5G mobil modemler alınacağı iddia edilmişti. Fakat bu iddia ne Apple, ne de Huawei tarafından doğrulanmadı.
Intel’in sürpriz bir şekilde 5G modem üretmeyeceğini açıklaması sektörde şok etkisi yarattı. Bu açıklamadan en çok etkilenen isim ise Apple oldu. Çünkü Tim Cook ve ekibi 5G konusunda Qualcomm ile ters düşmüştü. Intel’den gelen açıklama sonrası geriye iki seçenek kalmıştı.
Ya sektördeki en büyük rakibi Çinli Huawei’nin kapısı çalınacak, ya da kendi ülkesindeki Qualcomm ile anlaşma yoluna gidilecekti. Nitekim Apple 2. seçeneğe yöneldi.
APPLE'DAN 1 MİLYAR DOLARLIK 5G HAMLESİ
Elbette bu da Apple’ın düşündüğü kesin çözüm için yeterli değildi. Çünkü Qualcomm ile ileride çıkabilecek sorunlar, Cupertino merkezli şirketin başını çok daha fazla ağrıtabilirdi.
Tim Cook bu ihtimali düşünerek kendi bünyelerinde bir mobil modem üretimi için düğmeye bastı. Fakat Apple’ın bu kıvama gelebilmesi için en az 4 – 5 senelik zaman dilimine ihtiyaç vardı. Bu süreci hızlandırmak için yapılacak tek şey kurulu bir düzeni satın almaktı.
Bunun için harekete geçen Apple, Intel ile bir kez daha masaya oturdu. Fakat bu sefer anlaşmanın maddeleri tamamen farklıydı.
Apple bu sefer Intel’den mobil modem üretmeyi değil direkt olarak mobil modem üretim tesisini istedi. Intel’in anlaşmaya onay vermesiyle birlikte 1 milyar dolar karşılığında Intel’in tüm mobil modem tesisleri Apple bünyesine girdi.
Bu anlaşma sadece Intel’in tesislerini kapsamıyor. Keza Intel’de bulunan 17.000’i aşkın patentte Apple’ın kullanımına geçmiş durumda.
Mevcut şartlar altında Apple’ın kendi bünyesindeki 5G modemi ilerleyen yıllarda üreteceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Muhtemelen Apple logosu taşıyan ilk 5G modemler 2021 yılında karşımıza çıkabilir. Yine de bekleyip göreceğiz.
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