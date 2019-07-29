Apple, Intel ile 1 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Teknoloji sektörünü az çok takip edenlerin de bildiği üzere kısa süre önce Apple ve Qualcomm arasındaki ipler gerilmişti.

Qualcomm, Apple’ın kendi patentlerini ihlal ettiğini gerekçe göstererek tazminat talebinde bulunmuştu. Cupertino merkezli şirket bu karara karşı çıkınca ABD kökenli iki firma mahkemede karşı karşıya gelmişti.

Sonuç olarak mahkeme süreci devam ederken Apple’dan geri adım atarak Qualcomm ile anlaşmaya varmıştı.

Intel geri adım atınca Apple da geri adım attı.

Normal şartlarda Apple’ın Qualcomm ile anlaşmaya pek niyeti yoktu. Çünkü Tim Cook ve ekibi 5G modemler konusunda Intel’e çok fazla güveniyordu.

İki şirketin arası gerildiğinde Apple Intel’den aldığı mobil modem sayısını arttırmış ve 5G modemler konusunda da anlaşma sağlanmıştı.

B planı olarak da Huawei’den 5G mobil modemler alınacağı iddia edilmişti. Fakat bu iddia ne Apple, ne de Huawei tarafından doğrulanmadı.

Intel’in sürpriz bir şekilde 5G modem üretmeyeceğini açıklaması sektörde şok etkisi yarattı. Bu açıklamadan en çok etkilenen isim ise Apple oldu. Çünkü Tim Cook ve ekibi 5G konusunda Qualcomm ile ters düşmüştü. Intel’den gelen açıklama sonrası geriye iki seçenek kalmıştı.