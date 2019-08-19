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Apple iPhone konusunda kendisini henüz toparlayamadı.

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TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 09:06 | Son Güncelleme

Hatırlayacağınız üzere Apple son olarak iPhone X model cep telefonlarını çıkardı ve gerçekten de akıllı telefon sektöründe büyük bir etki yarattı. Bu modelin getirmiş olduğu çentik sistemi, birçok akıllı telefon üreticisi tarafından taklit edildi. Ancak Apple, iPhone X cep telefonundan sonra neredeyse tepetaklak oldu.

Apple iPhone konusunda kendisini henüz toparlayamadı.

2018 yılının ikinci çeyreğinde Avrupa’ya 7,7 milyon birimlik teslimat yapan Apple, bu yıl aynı çeyrek içerisinde bu sayıyı 6,4 milyon gibi son derece düşük seviyelere kadar geriletti. Şirket bunu kendi kar oranlarında da belirgin bir şekilde fark etti.

Ayrıca iPhone ile ilgili ortaya çıkan korkunç tablo sadece bundan ibaret değil. 2012 yılından beri ilk defa iPhone satışlarından gelen kar oranı %50’nin altına kadar geriledi. Şu an için Apple şirketinin daha çok hizmetler sektörüne yöneldiği görülse bile, yine de iPhone akıllı telefonlarından gelen gelirler önemliydi.

2020 yılında hem 5G telefonlar hem de çentiksiz modellerle baş etmek zorunda kalacak olan Apple, büyük bir zorluğun içerisinde peki. Sizce Apple şu andaki iPhone tasarımları ile sektörde tutulabilir mi? Konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone

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