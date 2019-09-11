Apple kredi kartıyla uçak kaçırılır mı?

Apple’ın kısa süre önce piyasaya çıkan titanyum kredi kartları, şirketin finans hizmetlerini güçlendirecek önemli bir ürün. Üzerinde kredi kartı numarası ve finansal bilgiler bulunmayan kart, çalınsa bile kullanılamıyor. Kartı sadece sahibi, iPhone üzerindeki Apple Pay uygulaması ile kullanabiliyor. Böylece kişinin banka hesabı sürekli güvende oluyor. Online ödemeler yapsa bile kart bilgisi asla satıcıya ulaşmıyor. Satıcılar sadece ödeme onayı alabiliyor.

Ancak bu kart yakında dünya çapında bir soruna neden olabilir çünkü ünlü youtber’lar kartı bii silaha dönüştürdüler. YouTuber’lar kartın alt kenarını bileyerek keskin bir bıçak haline dönüştürdüler. Kart o kadar keskin hale dönüştü ki, bazı videolarda kartı tahta yüzeye fırlatarak saplamak mümkün oldu.

Elbette sıradan kullanıcıların kartlarını bıçağa dönüştürme çabası olmayacaktır ancak hava limanları ve uçaklar gibi kesici aletleri sokmanın mümkün olmadığı güvenlik noktalarından kartların geçirilmesi halinde, özellikle uçaklarda güvenlik sorunu oluşabileceği endişesi gündeme geldi.