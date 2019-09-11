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Apple kredi kartıyla uçak kaçırılır mı?

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TEKNOLOJİ  | 11.09.2019 10:07 | Son Güncelleme

Apple kredi kartı uçak kaçırmak veya cinayet işlemek için ölümcül bir silaha dönüştürülebilir mi? Cevap evet. Bakın Apple’ın bu süper egzantrik titanyum kartını nasıl silaha dönüştürdüler?

Apple kredi kartıyla uçak kaçırılır mı?

Apple’ın kısa süre önce piyasaya çıkan titanyum kredi kartları, şirketin finans hizmetlerini güçlendirecek önemli bir ürün. Üzerinde kredi kartı numarası ve finansal bilgiler bulunmayan kart, çalınsa bile kullanılamıyor. Kartı sadece sahibi, iPhone üzerindeki Apple Pay uygulaması ile kullanabiliyor. Böylece kişinin banka hesabı sürekli güvende oluyor. Online ödemeler yapsa bile kart bilgisi asla satıcıya ulaşmıyor. Satıcılar sadece ödeme onayı alabiliyor.

Ancak bu kart yakında dünya çapında bir soruna neden olabilir çünkü ünlü youtber’lar kartı bii silaha dönüştürdüler. YouTuber’lar kartın alt kenarını bileyerek keskin bir bıçak haline dönüştürdüler. Kart o kadar keskin hale dönüştü ki, bazı videolarda kartı tahta yüzeye fırlatarak saplamak mümkün oldu.

Elbette sıradan kullanıcıların kartlarını bıçağa dönüştürme çabası olmayacaktır ancak hava limanları ve uçaklar gibi kesici aletleri sokmanın mümkün olmadığı güvenlik noktalarından kartların geçirilmesi halinde, özellikle uçaklarda güvenlik sorunu oluşabileceği endişesi gündeme geldi.

11 Eylül’ü uçak kaçırma eylemleri ile hatırlayan ABD için de uçakların güvenliği çok önemli bir konu. Dolayısıyla yakında Apple’dan kartlara müdahale etmesi ve bıçağa dönüştürülemeyecek plastik malzemeye geçmesi istenebilir.

Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bindiğiniz uçağın, elinde kesici Apple kartları bulunan bir grup korsan tarafından kaçırılması riskini düşündünüz mü?

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Anahtar Kelimeler:
Apple kredi kartı uçak

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