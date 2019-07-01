Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

Öte yandan Apple Music henüz Spotify’ı geride bırakabilmenin çok uzağında duruyor. 100 milyon ücretli abonesi olan Spotify’ı yakalayabilmek için indirimler ve kampanyalar düzenleyen Apple yine de rakibine yaklaşamıyor.

2015 ylında hizmete açılan Apple’ın müzik servisi, Spotify’ı ücretil abonelikler konusunda geçemese de, ABD’deki ücretli abone sayısının Spotify’ın ABD’deki ücretli abone sayısında daha fazla olduğu vurgulanıyor.

ABD ve Avrupa’daki müzisyenler ise Apple ve Spotify arasındaki rekabetten çok memnunlar. Müzisyenlerin kendi platformlarında yer almaları için özel teklifler veya avantajlı telif rakamları sunan servisler sayesinde müzisyenlerin gelirleri de büyüyor.

Müzik servisi, açıldığı 2015’in ilk altı ayında 10 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaşmış, birinci yılın sonunda ise 20 milyon ücretli abone edinmişti. Servis 2017 yılında ise 40 milyon aboneden aylık ücret tahsil etmeye başlamıştı. Geçen yıl ise 50 milyon sayısına erişmişti.

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