Mynet Trend

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

Apple’ın kullanıcılarına geniş bir müzik arşivi sunan online müzik servisi, aylık ödeme yapan 60 milyon ücretli abone sayısına ulaştı.

Apple Music, Spotify ile rekabetinde yeni bir seviyeye ulaştı

Öte yandan Apple Music henüz Spotify’ı geride bırakabilmenin çok uzağında duruyor. 100 milyon ücretli abonesi olan Spotify’ı yakalayabilmek için indirimler ve kampanyalar düzenleyen Apple yine de rakibine yaklaşamıyor.

2015 ylında hizmete açılan Apple’ın müzik servisi, Spotify’ı ücretil abonelikler konusunda geçemese de, ABD’deki ücretli abone sayısının Spotify’ın ABD’deki ücretli abone sayısında daha fazla olduğu vurgulanıyor.

ABD ve Avrupa’daki müzisyenler ise Apple ve Spotify arasındaki rekabetten çok memnunlar. Müzisyenlerin kendi platformlarında yer almaları için özel teklifler veya avantajlı telif rakamları sunan servisler sayesinde müzisyenlerin gelirleri de büyüyor.

Müzik servisi, açıldığı 2015’in ilk altı ayında 10 milyon ücretli kullanıcı sayısına ulaşmış, birinci yılın sonunda ise 20 milyon ücretli abone edinmişti. Servis 2017 yılında ise 40 milyon aboneden aylık ücret tahsil etmeye başlamıştı. Geçen yıl ise 50 milyon sayısına erişmişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları için ülke bayrakları anime karakterlerine dönüştü!


Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Bitcoin 100.000 dolar seviyesine gelebilirBitcoin 100.000 dolar seviyesine gelebilir
Realme’den X Spider-Man Edition Realme’den X Spider-Man Edition
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
apple music spotify

En Çok Okunan Trend Haberler

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Hızla yayılıyor! Ölü sayısı bin 469'a yükseldi!

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Haziran ayının son gününde kar sürprizi! 'İnanılmaz bir yağış var'

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İrem Sak'ın havuz pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Mesajlar uygulamasına yenilik geliyor

Google Fast Share'i yayınlamaya hazırlanıyor!

Google'dan yeni özellik! iPhone'ları da kapsayacak

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Akıllı telefonlar için devrim gibi çalışma!

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Temmuz ayının ücretsiz Live Gold oyunları

Huawei ambargosu hakkında olumlu gelişmeler ortaya çıktı

İşte Huawei ambargosunun altındaki asıl neden!

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

Apple diyabet hastaları için yeni bir ürün geliştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.