Apple Music’te neler dinlemişiz?

Apple’ın açıkladığı verilere göre; Gazapizm, Ezhel, Ben Fero ve Ceza gibi şarkıcılar ülkemizde artık iyice popülerleşmiş durumda. Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar listesinde zirvede Gazapizm yer alırken, Aleyna Tilki ilk beşe, iki şarkısıyla girerek dikkat çekti.

Türkçe Rap müziğin son dönemdeki sıçraması müzik platformunu da etkilemiş gibi görünüyor. Umarız bu sıçrama önümüzdeki dönemlerde de devam eder ve ortaya daha kaliteli şarkıların çıkmasını sağlar.

Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar

1.Heyecani Yok – Gazapizm

2.Shape of You – Ed Sheeran

3.Yalniz Çiçek (feat. Emrah Karaduman) – Aleyna Tilki

4.Geceler – Ezhel

5.Sen Olsan Bari – Aleyna Tilki

Hip/Rap alanında en çok dinlenen 3 sanatçı

1.Ezhel

2.Ben Fero

3.Ceza

Türkiye’de 2019 yılında en çok Shazamlanan 10 şarkı

1.“Детство” – Rauf & Faik

2.“Sugar & Brownies” – DHARIA

3.“Violin Dance (Theme)” – Cenk Çelebioğlu & Alper Gemici

4.“Shadow” – Triplo Max

5.“Calma (Remix)” – Pedro Capó & Farruko

6.“Con Calma” – Daddy Yankee Feat. Snow

7.“Sana Doğru” – Bora Duran

8.On My Way” – Alan Walker & Sabrina Carpenter & Farruko

9.“bad guy” – Billie Eilish

10.“Shiva” – Inkyz Feat. M.I.M.E

Huawei Freebuds Lite – Kablosuz kulakiçi kulaklık inceleme

