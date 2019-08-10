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Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

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TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:08 | Son Güncelleme

USB-C’ye geçiş yapan Apple, yeni USB-C dijital AV çoklu bağlantı noktası adaptörü ile karşımıza çıktı.

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Apple, MacBook modelleri ile ilk defa USB-C’ye geçiş yapmıştı. Cupertinolu firma daha sonra da iPad Pro modellerinde Lightning’i bırakıp yine USB-C kullanmıştı. iPhone’ları da 2020 yılında bu bağlantı noktasına geçirmek isteyen Apple, bu geç dönüşümden dolayı çok tepki topladı. MacBook’larda USB-C’ye geçilmesi ile bir anda diğer bağlantı noktaları kaldırılmış ve Apple adaptör satmaya başlamıştı.

HDMI için bile adaptör satan firma, bu süreçte USB-C dijital AV çoklu bağlantı noktası adaptörü ile karşımıza çıkmıştı. Ancak bu adaptör bugüne kadar 4K çözünürlükte 30 Hz’i destekliyordu. Apple, bugün sürpriz bir şekilde bu adaptörü yeniledi.
Apple Store’da 529 TL’den satışa sunulan bu adaptör sayesinde HDMI ile görüntü aktarımı sağlayabiliyorsunuz.

60 Hz’de 3840×2160 destekleyen modeller

iPad Pro 11 inç, iPad Pro 12.9 inç (3. Nesil), MacBook Pro (15 inç, 2017 ve daha yeni modeller), iMac (Retina 5K, 27 inç, 2017 ve daha yeni modeller), iMac (Retina 4K, 21.5 inç, 2017 ve daha yeni modeller) ve iMac Pro (2018)

60 Hz’de 1080p / 30 Hz’de UHD (3840×2160 destekleyen modeller

MacBook Pro (13 inç, 2016 ve daha yeni modeller), MacBook Pro (15 inç, 2016), iMac (Retina’sız, 21.5 inç, 2017) ve Mac mini (2018)

Flash bellek veya kamera gibi aygıtları bağlamak için standart USB bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. Ayrıca, bir USB kablosu aracılığıyla iOS aygıtlarınızı eşzamanlayabilir ve şarj edebilirsiniz. Mac veya iPad Pro’nuzu şarj etmek için USB-C bağlantı noktasına bir şarj kablosu da bağlayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
USB-C Apple

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