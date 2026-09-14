Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde

Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini “iPhone Duo” adıyla tanıtırken, şirketin neden daha önce gündeme gelen “Ultra” ismini tercih etmediğine ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Bloomberg’den Mark Gurman, Duo adının Apple’a gelecekte farklı katlanabilir iPhone modelleri geliştirmek için daha fazla alan bıraktığını belirtti.

iPhone Duo’nun tanıtılmasından önceki aylarda Gurman, Apple çalışanlarının cihazdan şirket içinde “iPhone Ultra” olarak söz etmeye başladığını aktarmıştı. Bu kullanımın, cihaz hakkındaki medya haberleri ve sızıntılarda kullanılan isimlerden etkilenmiş olabileceği belirtilmişti.

Ancak Apple sonuçta üç harfli “Duo” ekini tercih etti. Gurman’a göre bu isimlendirme, Apple’ın mevcut “Air” ve “Pro” adlandırmalarıyla da uyum sağlıyor. Aynı zamanda “Ultra” adının sunmayacağı yeni model seçeneklerinin önünü açıyor.

DAHA BÜYÜK EKRANLI IPHONE DUO MAX GELEBİLİR

Gurman, Power On bültenindeki değerlendirmesinde Apple’ın gelecek yıllarda “iPhone Duo Max” isimli yeni bir model çıkarabileceğini öngördü.

Bu cihazın mevcut iPhone Duo’dan daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Gurman ayrıca Apple’ın katlanabilir iPhone ailesini farklı yönlere doğru genişletebileceğini düşünüyor.

Bunlar arasında daha düşük özelliklere sahip bir “Duo SE” ile kapaklı tasarıma sahip bir “Duo Mini” seçeneği de bulunuyor.

GURMAN’A GÖRE IPHONE DUO KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA BASKIN MODEL OLACAK

Gurman, iPhone Duo’nun katlanabilir telefon pazarında baskın model hâline gelmesini beklediğini de belirtti.

iPhone Duo’nun yazılım uyarlamaları, donanım kalitesi ve diğer katlanabilir telefonlarla karşılaştırıldığında sunduğu dayanıklılığa dikkat çeken Gurman, cihazın zaman içinde pazardaki baskın katlanabilir telefon hâline gelmesini bekliyor.

Gurman’a göre iPhone Duo, katlanabilir telefonların daha yaygın hâle gelmesinde de etkili olabilir. Ona göre cihaz, katlanabilir telefonları “yeni normal” hâline getirecek kadar etkileyici.

Kaynak: MacRumors