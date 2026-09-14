Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde

Apple’ın yeni iPhone Duo adı, şirketin katlanabilir telefon ailesini ilerleyen yıllarda genişletebileceğine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Bloomberg’den Mark Gurman’a göre daha büyük ekranlı bir “iPhone Duo Max” Apple’ın gelecek planları arasında yer alabilir.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde
Enes Çırtlık

Apple, ilk katlanabilir iPhone modelini “iPhone Duo” adıyla tanıtırken, şirketin neden daha önce gündeme gelen “Ultra” ismini tercih etmediğine ilişkin yeni bir değerlendirme geldi. Bloomberg’den Mark Gurman, Duo adının Apple’a gelecekte farklı katlanabilir iPhone modelleri geliştirmek için daha fazla alan bıraktığını belirtti.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 1

iPhone Duo’nun tanıtılmasından önceki aylarda Gurman, Apple çalışanlarının cihazdan şirket içinde “iPhone Ultra” olarak söz etmeye başladığını aktarmıştı. Bu kullanımın, cihaz hakkındaki medya haberleri ve sızıntılarda kullanılan isimlerden etkilenmiş olabileceği belirtilmişti.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 2

Ancak Apple sonuçta üç harfli “Duo” ekini tercih etti. Gurman’a göre bu isimlendirme, Apple’ın mevcut “Air” ve “Pro” adlandırmalarıyla da uyum sağlıyor. Aynı zamanda “Ultra” adının sunmayacağı yeni model seçeneklerinin önünü açıyor.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 3

DAHA BÜYÜK EKRANLI IPHONE DUO MAX GELEBİLİR

Gurman, Power On bültenindeki değerlendirmesinde Apple’ın gelecek yıllarda “iPhone Duo Max” isimli yeni bir model çıkarabileceğini öngördü.

Bu cihazın mevcut iPhone Duo’dan daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Gurman ayrıca Apple’ın katlanabilir iPhone ailesini farklı yönlere doğru genişletebileceğini düşünüyor.

Bunlar arasında daha düşük özelliklere sahip bir “Duo SE” ile kapaklı tasarıma sahip bir “Duo Mini” seçeneği de bulunuyor.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 4

GURMAN’A GÖRE IPHONE DUO KATLANABİLİR TELEFON PAZARINDA BASKIN MODEL OLACAK

Gurman, iPhone Duo’nun katlanabilir telefon pazarında baskın model hâline gelmesini beklediğini de belirtti.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 5

iPhone Duo’nun yazılım uyarlamaları, donanım kalitesi ve diğer katlanabilir telefonlarla karşılaştırıldığında sunduğu dayanıklılığa dikkat çeken Gurman, cihazın zaman içinde pazardaki baskın katlanabilir telefon hâline gelmesini bekliyor.

Apple tek modelle sınırlı kalmayabilir: "iPhone Duo Max" gündemde 6

Gurman’a göre iPhone Duo, katlanabilir telefonların daha yaygın hâle gelmesinde de etkili olabilir. Ona göre cihaz, katlanabilir telefonları “yeni normal” hâline getirecek kadar etkileyici.

Kaynak: MacRumors

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılarSevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar
Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz"Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz"

Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone katlanabilir telefon iPhone Duo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Rum tarihçiden dikkat çeken çıkış! 'Topraklarımızı satmamalıyız! İkinci İsrail'i kuracaklar'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

Kurtlar Vadisi Pusu'daki o sahne yıllar sonra gündem oldu! 'Bu benimle sır olarak gidecek'

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

İsmail Kartal'a sert çıkış! "Aziz Yıldırım büyük zevkle kovacaktır"

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

"Ayıp değil" diyerek açık açık aldığı tedaviyi anlattı! İlker Ayrık detayı...

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Hesaplar değişti: Emekli maaşı ne kadar olacak? Memura 'üçlü' zam

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

Çalışanlar dikkat: Maaştan kesinti olacaktı, İsa Karakaş açıkladı: Rafa kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.