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Görenler gözlerine inanamıyor: 27 çift ikiz aynı okulda

İzmir'in Buca ilçesinde 'İkizler Okulu' olarak bilinen ve bugüne kadar 212 ikizin mezun olduğu Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, yeni eğitim-öğretim yılına 27 çift (toplam 54) ikiz öğrenciyle 'merhaba' dedi. Milli Eğitim Bakanlığının yeni kayıt sistemi ve velilerin yoğun talebiyle bu yıl 5. sınıfa 9 çift ikizin daha kayıt yaptırdığı okulda, İsimleri, yüzleri ve yetenekleriyle birbirine benzeyen ancak hayalleriyle ayrışan ikizler, öğretmenlerine 'tatlı bir ayırt etme sınavı' yaşatıyor.

Görenler gözlerine inanamıyor: 27 çift ikiz aynı okulda

Buca ilçesinde 2003-2004 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan ve bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü Makbule Süleyman Alkan Ortaokulu, ikiz öğrencilerin değişmez adresi olmaya devam ediyor. Bu yıl ana sınıfında 1, 6. ve 7. sınıflarda 4'er, 8. sınıfta 9 ve yeni kayıt yaptıran 5. sınıflarda 9 çift olmak üzere toplam 27 çift ikiz aynı çatı altında eğitim görüyor.

Okul Müdürü Hasan Basri Karaoğlu, bu durumun kendileri için büyük bir gurur ve sorumluluk kaynağı olduğunu belirtti. Karaoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasının da etkisiyle, okulumuzun 'İkizlerin Okulu' olarak bilinmesi, ikiz anne babalarının bizi öncelikli tercih etmesini sağlıyor.

Biz çocukları sadece ikiz olma özellikleriyle değil, akademik başarıları ve sosyal becerileriyle de ön plana çıkarmak istiyoruz. Öğretmenlerimiz zaman zaman çocukları karıştırsa da ilerleyen günlerde saç şekillerinden, giyimlerinden veya yeteneklerinden ayırt etmeyi başarıyor. Bu durum bizim için bir problem değil, aksine büyük bir zenginlik" ifadelerini kullandı.

Görenler gözlerine inanamıyor: 27 çift ikiz aynı okulda 1

İKİZLERİN FARKLI DÜNYALARI

Okuldaki ikiz öğrencilerden Zeynep ve İnci Solgu kardeşler, bir arada okumanın en güzel yanının 'her zaman yanında bir destekçinin olması' olduğunu söylüyor. Ancak dış görünüşleri aynı olsa da zevkleri tamamen farklı. İnsanların kendilerini karıştırmasından pek hoşlanmayan ikizlerden Zeynep Galatasaray'ı tutarken ileride veteriner olmak istiyor; kardeşi İnci ise Fenerbahçeli ve gelecekte pilot ya da hostes olmanın hayalini kuruyor.

Görenler gözlerine inanamıyor: 27 çift ikiz aynı okulda 2

PARKELERİN İKİZ YETENEKLERİ: EDİN VE DENİZ

Tofaş Spor Kulübü'nün lisanslı basketbolcuları olan Edin ve Deniz kardeşler ise kızların aksine benzer zevklere sahip. Aynı müzik türlerini dinleyen, aynı takımı (Galatasaray) tutan ikili, okulda bu kadar çok ikiz öğrenciyle karşılaşmanın kendileri için de büyük bir sürpriz olduğunu ifade etti. Eylül ve Asya Koyuncu kardeşler de okulun neşeli ikizleri arasında yer alıyor. Birbirlerine karıştırılmaktan rahatsız olmadıklarını belirten Koyuncu kardeşler, fiziksel benzerliklerine rağmen karakter olarak birbirlerinden oldukça farklı (birinin daha sakin, diğerinin daha hareketli) olduklarına dikkat çekiyor.

Yeni eğitim öğretim yılına neşeyle başlayan ikizler, sadece birbirleriyle değil, okuldaki diğer çiftlerle de kaynaşarak eşsiz bir okul kültürünün temellerini atıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ikizler
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