Apple Türkiye ne kadar gelir elde etti

Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya; Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde 143 milyon adet akıllı telefon ithal ettiğini açıkladı. Vekil Yılmazkaya, akıllı telefon ithalinde yine son on yıl içerisinde Apple’ın Türkiye’den tam 24 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti.
Vekil Yılmazkaya ayrıca; Apple’ın bataryası yıpranan modellerin yavaşlatılması ve bu nedenle yeni iPhone aldırmaya yönlendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vekilin açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
“Fransa’da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5’i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple’ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye’de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple’a büyük davalar açılmasına neden olabilir.
Samsung’un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya’da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi’ gösterilmiştir. Apple’ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye’deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.
Eski iPhone’ları yavaşlattığını kabul eden Apple, ABD ve İsrail’in ardından Fransa’da mahkumiyet riskiyle karşı karşıya. Apple’ın, kullanıcıları uyarmadan telefonları yavaşlatıcı yazılım güncellemesi yaptığı savıyla, ABD’nin mahkemelerinde 8 ayrı davası da bulunmaktadır. Milyarlarca doların ödendiği, ekonomik olarak büyük kayıpların yaşandığı bu döviz çıktısına dur demek adına, kullanıcı mağduriyetlerinin giderilmesi için konunun detaylı incelenmesi gerekmektedir. Akıllı telefonlarla ilgili bu gerekçelerin göz önünde bulundurulup teknik çalışmalar yapılması, gerekli adımların atılması ve yasal zeminin oluşturularak düzenlemeler yapılması şart.”
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