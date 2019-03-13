Apple Türkiye ne kadar gelir elde etti

Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya; Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde 143 milyon adet akıllı telefon ithal ettiğini açıkladı. Vekil Yılmazkaya, akıllı telefon ithalinde yine son on yıl içerisinde Apple’ın Türkiye’den tam 24 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Vekil Yılmazkaya ayrıca; Apple’ın bataryası yıpranan modellerin yavaşlatılması ve bu nedenle yeni iPhone aldırmaya yönlendirilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vekilin açıklamalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

“Fransa’da ihlal yaptığı belirlenen şirketler, yıllık gelirinin yüzde 5’i kadar para cezasına çarptırılabilir. Bu, Apple’ın ödemeyi zorunlu kılacağı 11.5 milyar dolar ceza anlamına geliyor. Türkiye’de yaklaşık 9.5 milyon aktif iPhone kullanıcısının, bu yolla yeni telefon almaya yönlendirilmesi de Apple’a büyük davalar açılmasına neden olabilir.

Samsung’un aynı nedenle 5 milyon Euro cezaya çarptırıldığı İtalya’da adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiği belirtilmekte, cezanın sebebi olarak da ‘telefonda ciddi aksamalar ve bariz yavaşlamalar yaşanması sonucu kullanıcıların, yeni cihaz almaya yönlendirmesi’ gösterilmiştir. Apple’ın, pil ömrü azalan eski telefonları yavaşlattığı yönündeki beyanları bile, Türkiye’deki 82 milyon vatandaşın menfaatleri adına bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını zaruri hale getirmiştir.