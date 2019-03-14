Apple yeni servislerini tanıtacak

Apple’ın geçtiğimiz günlerde oyunlar için bir abonelik sistemi üzerinde çalıştığı söylentileri ortaya çıkmıştı. Muhtemelen Mart ayında bu servis duyurulacak. Xbox’ın Game Pass sistemi gibi olacak olan bu servise geliştiriciler ücretli oyunlarını ekleyebilecek. Aylık bir ücret ödeyerek tüm bu arşive ulaşabileceksiniz.

Bir diğer abonelik sistemi ise Haberler ve Video içerikleri için gelecek. Apple’ın Türkiye’de kullanıma sunmadığı Haberler uygulamasına aylık ücret ödeyerek, kaliteli yayınların haberlerine anında ulaşabileceksiniz.

Gelelim video içeriklerine. Bu abonelik servisi iTunes Store’daki filmler için olmayacak. Firma, Netflix ve HBO gibi kendi video servisini kuracak ve bu serviste özel dizi ve filmler yer alacak.

AirPower ve AirPods 2 için geri sayım başladı



Bildiğiniz gibi 2017 yılında kablosuz şarj matı olan AirPower duyurulmuş ve 2018’de satışta denmişti. 2019’a girmemize rağmen hala satışa sunulamayan AirPower, Mart ektinliğinde bir kez daha sergilenecek ve kesin satış tarihi açıklanacak.