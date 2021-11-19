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"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünü kim söyledi?

19.11.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster programı ilgiyle takip ediliyor. Programda sorulan 200 bin TL'lik, "'Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz.' sözünün sahibi bilim insanı kimdir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünü kim söyledi?

"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz." sözünün sahibi bilim insanı kimdir?

A) Alvan Feinstein
B) Ted Reinstein
C) Albert Einstein
D) Alexander Weinstein

Doğru cevap "A" seçeneği.

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Anahtar Kelimeler:
atv
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