"Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz" sözünü kim söyledi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla devam eden Kim Milyoner Olmak İster programı ilgiyle takip ediliyor. Programda sorulan 200 bin TL'lik, "'Aptalca sorular sorun. Eğer sormazsanız aptal kalmaya devam edersiniz.' sözünün sahibi bilim insanı kimdir?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum