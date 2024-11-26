Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Yozgat mutfağından arabaşı çorbası tarifini aşağıdaki aşamaları birebir uygulayarak yapabilirsiniz. Birkaç aşamadan oluşan bu çorbanın tarifi aslında sanıldığı kadar da zor değil. Deneyin göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz

1 bardak su

1 çay kaşığı tuz

1 bardak un

Çorbası için:

1 kaşık tereyağı

1 kaşık zeytinyağı

2 kaşık un

1 kaşık salça

1 tatlı kaşığı acı toz biber

2 kemikli tavuk but

1 litre su

1 tatlı kaşığı tuz