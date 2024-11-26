Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri de Yozgat şehri ile özdeşleşen hem tarifi hem de sunumu kendine has olan arabaşı çorbasıdır. Özel bir hamur ile birlikte pişirilen bu çorbayı limonla birlikte servis edebilirsiniz. İşte arabaşı çorbası tarifi!
Yozgat mutfağından arabaşı çorbası tarifini aşağıdaki aşamaları birebir uygulayarak yapabilirsiniz. Birkaç aşamadan oluşan bu çorbanın tarifi aslında sanıldığı kadar da zor değil. Deneyin göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru:
1 litre su
1 tatlı kaşığı tuz
1 bardak su
1 çay kaşığı tuz
1 bardak un
Çorbası için:
1 kaşık tereyağı
1 kaşık zeytinyağı
2 kaşık un
1 kaşık salça
1 tatlı kaşığı acı toz biber
2 kemikli tavuk but
1 litre su
1 tatlı kaşığı tuz
TARİF
Hamur için suyu bir tencerede kaynatın.
Tuz ekleyin.
Başka bir kapta 1 çay kaşığı su ve tuzu karıştırıp ekleyin.
1 bardak unu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
Pişen hamur kıvamını alınca cam bir tepsiye dökün ve soğuması için kenarda bekletin.
Butları su ile haşlayın.
Soğuyunca didikleyin.
Çorba malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin.
Soğuyan hamurları küçük parçalar halinde dilimleyin.
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