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Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
26.11.2024 20:22
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Türk mutfağının enfes lezzetlerinden biri de Yozgat şehri ile özdeşleşen hem tarifi hem de sunumu kendine has olan arabaşı çorbasıdır. Özel bir hamur ile birlikte pişirilen bu çorbayı limonla birlikte servis edebilirsiniz. İşte arabaşı çorbası tarifi!

Arabaşı çorbası tarifi: Arabaşı çorbası nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 180dk
Pişirme Süresi 80dk
Kalori/Porsiyon 118kal

Yozgat mutfağından arabaşı çorbası tarifini aşağıdaki aşamaları birebir uygulayarak yapabilirsiniz. Birkaç aşamadan oluşan bu çorbanın tarifi aslında sanıldığı kadar da zor değil. Deneyin göreceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Hamuru:
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 bardak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 bardak un
  • Çorbası için:
  • 1 kaşık tereyağı
  • 1 kaşık zeytinyağı
  • 2 kaşık un
  • 1 kaşık salça
  • 1 tatlı kaşığı acı toz biber
  • 2 kemikli tavuk but
  • 1 litre su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

TARİF

  • Hamur için suyu bir tencerede kaynatın.
  • Tuz ekleyin.
  • Başka bir kapta 1 çay kaşığı su ve tuzu karıştırıp ekleyin.
  • 1 bardak unu yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.
  • Pişen hamur kıvamını alınca cam bir tepsiye dökün ve soğuması için kenarda bekletin.
  • Butları su ile haşlayın.
  • Soğuyunca didikleyin.
  • Çorba malzemelerini bir tencerede karıştırarak pişirin.
  • Soğuyan hamurları küçük parçalar halinde dilimleyin.
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