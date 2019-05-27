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137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı

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İLGİNÇ HABERLER  | 27.05.2019 13:49 | Son Güncelleme

ABD'de aracı yoldan çıkan bir kadın, 137 metrelik uçurumdan düştükten sonra bir mucizeye imza attı ve kurtulmayı başardı.

137 metrelik uçurumdan yuvarlandı, hayatta kaldı

Kimliği belirsiz kadın, salı sabahı aracı yoldan çıktığında Kuzey Kaliforniya sahil yolunda yolculuk ediyordu.

Kazaya tanık olan başka bir yolcu, Kaliforniya Karayolu Devriyesi’ne haber verdi.

Yetkililer, yuvarlandığı esnada ağaca çarpan arabanın çarpmanın etkisiyle durduğunu söyledi. Buna göre, o noktada ağaç olmasaydı araba, 243 metre daha yuvarlanacaktı.

Kurtarma ekibinin parçası olan Kaliforniya Karayolu Devriyesi’nden hava subayı ve sağlık görevlisi Shaun Bouyea, konuyla ilgili San Francisco Chronicle gazetesine konuştu.

Sürücünün çok şanslı olduğunu belirten Bouyea “Onun yerinde olsam piyango bileti alırdım” dedi.

Kazaya tanık olan diğer yolcunun da, 911’i aradıktan sonra uçurumdan aşağıya bizzat inmeye çalıştığı kaydedildi.

Bouyea böyle bir hareketi tavsiye etmese de, yolcunun motivasyonunu anladığını söyledi.

“İnsan doğası kurtarmak ister” diyen Bouyea, “Ama böyle bir işe kalkışmanızı tavsiye etmem. Çünkü kendiniz de ‘kurban’ olabilirsiniz” diye konuştu.

Ekibin ön camı sökerek kurtardığı sürücü ağır yaralandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve Napa yakınlarındaki bir hastanede yatan kadının durumu kontrol altına alındı.

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