Arabuluculuk sınavı sona erdi. Şimdi ise, arabuluculuk sınavı soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, sınavların soru ve cevaplarının bir kısmını, sınavın ardından internet sitesi üzerinden yayınlıyor.

Arabuluculuk sınavının sorularının ve cevap anahtarının da, sınavın sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

Arabuluculuk sınavı 10.15 itibarıyla başladı.

Sınavda adaylara 60 soru soruldu ve 90 dakika süre verildi.

Sınavın sona ermesinin ardından, arabuluculuk sınavı soruları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.



