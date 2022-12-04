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Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

04.12.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabulucuk sınavının sona ermesiyle gözler, arabuluculuk sınavı soru ve cevaplarına çevrildi. Bilindiği üzere arabuluculuk sınavı 4 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı. Peki Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Arabuluculuk sınavı sona erdi. Şimdi ise, arabuluculuk sınavı soruları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, sınavların soru ve cevaplarının bir kısmını, sınavın ardından internet sitesi üzerinden yayınlıyor.

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Arabuluculuk sınavının sorularının ve cevap anahtarının da, sınavın sona ermesinin ardından yayınlanması bekleniyor.

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

ARABULUCULUK SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?

Arabuluculuk sınavı 10.15 itibarıyla başladı.

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Sınavda adaylara 60 soru soruldu ve 90 dakika süre verildi.

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Sınavın sona ermesinin ardından, arabuluculuk sınavı soruları ve cevap anahtarlarının ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor.

Arabulucuk sınavı soru ve cevapları yayınlandı mı? ÖSYM Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

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ÖSYM Arabuluculuk sınav

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