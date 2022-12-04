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Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuç tarihi bekleniyor!

04.12.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabuluculuk sınavı 4 Aralık saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara sınavda 60 soru soruldu. Sınavın sona ermesinin ardından en çok merak edilenlerden biri de, arabuluculuk sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu oldu. Peki Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuç tarihi bekleniyor!

Arabulucuk sınavı, 90 dakikanın ardından sona erdi. Sınavı 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre Adalet Bakanlığı Arabuluculuk sınav sonucu 4 Ocak'ta açıklanacak.

Arabuluculuk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Arabuluculuk sınav sonuç tarihi bekleniyor!

Sonuçlar AİS ÖSYM üzerinden sorgulanacak. Adaylar sınav sonuçlarını AİS ÖSYM'ye kimlik numaraları ve aday şifeleri ile giriş yaparak öğrenecek.

ARABULUCULUK SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Arabuluculuk sınavının sorularının ve cevaplarının, gün içerisinde paylaşılması bekleniyor. Detaylar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

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