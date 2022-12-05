Aracında arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

58 yaşındaki Eric Holland, geçen yıl 23 Aralık'ta Las Vegas'ta vahşi bir araba kovalamacasına dahil oldu. Daha sonra fark edilmemek için araç bile değiştirdi. Ancak polis onu o gün bir apartman dairesinde tutukladı ve aracının kontrolünü sağladı. Anncak bagajda kopmuş bir kafa ve uzuvlar bulmaları üzerine şoke oldular.

ARKADAŞIYDI

Araçta bulunan cesedin, o zamana kadar haftalardır kayıp olan Richard Miller olduğu belirlendi. Miller'ın biri kafasında olmak üzere vücudunda çok sayıda kurşun yarası olduğu tespit edildi.

Miller, Holland'ın yakın arkadaşıydı. Holland, yaptığı bir açıklamada Miller'ın, kendisinin de silahlı olduğu hararetli bir tartışma sırasında onu tehdit ettiğini söyledi.

ARACINDA BULUNDU

Ayrıca, cesedin parçaları arabasında bulunmadan önce Holland'ın bir mağazadan bir testere ve çöp poşeti satın alırken yakalandığı, güvenlik kamerası görüntülerine de erişildi. Mahkeme belgelerine göre müfettişler, Holland'ın kullandığı kamyonun açık bagaj kapağında Miller'ın vücut parçalarının yanında aynı testereyi ve çantaları buldular.

Yetkililer ayrıca, Holland'ın parmak izlerinin bagajda bulunan eşyalarla eşleştiğini de tespit etti.



