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Aracında arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

05.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rutin bir trafik suçu nedeniyle kenara çekilen Eric Holland, aracında arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış cesedinin bulunması üzerine polisler tarafından tutuklandı. Bir yıl süren dava sonunda Holland, 1 Aralık Perşembe günü ikinci derece cinayet ve ağır hırsızlık suçlarından 18 ila 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aracında arkadaşının kopmuş kafası ve parçalanmış bedeniyle yakalandı!

58 yaşındaki Eric Holland, geçen yıl 23 Aralık'ta Las Vegas'ta vahşi bir araba kovalamacasına dahil oldu. Daha sonra fark edilmemek için araç bile değiştirdi. Ancak polis onu o gün bir apartman dairesinde tutukladı ve aracının kontrolünü sağladı. Anncak bagajda kopmuş bir kafa ve uzuvlar bulmaları üzerine şoke oldular.

ARKADAŞIYDI

ADAM

Araçta bulunan cesedin, o zamana kadar haftalardır kayıp olan Richard Miller olduğu belirlendi. Miller'ın biri kafasında olmak üzere vücudunda çok sayıda kurşun yarası olduğu tespit edildi.

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Miller, Holland'ın yakın arkadaşıydı. Holland, yaptığı bir açıklamada Miller'ın, kendisinin de silahlı olduğu hararetli bir tartışma sırasında onu tehdit ettiğini söyledi.

ARACINDA BULUNDU

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Ayrıca, cesedin parçaları arabasında bulunmadan önce Holland'ın bir mağazadan bir testere ve çöp poşeti satın alırken yakalandığı, güvenlik kamerası görüntülerine de erişildi. Mahkeme belgelerine göre müfettişler, Holland'ın kullandığı kamyonun açık bagaj kapağında Miller'ın vücut parçalarının yanında aynı testereyi ve çantaları buldular.

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Yetkililer ayrıca, Holland'ın parmak izlerinin bagajda bulunan eşyalarla eşleştiğini de tespit etti.


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