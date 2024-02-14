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  4. Aradığı aşkı onda buldu! Merve Dizdar Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti

Aradığı aşkı onda buldu! Merve Dizdar Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.02.2024 15:49 | Son Güncelleme:
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Fransa'da düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Merve Dizdar başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. İki yıl önce Gürhan Altundaşar ile boşanan Dizdar aradığın aşkı sonunda buldu. Merve Dizdar Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti.

Aradığı aşkı onda buldu! Merve Dizdar Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği 'Gülben' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Merve Dizdar Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi ile Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi olmuştu.

Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve kombinleriyle sık sık gündeme gelen ünlü isim bu defa Sevgililer Günü'ne özel yaptığı bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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İki yıl önce Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar aradığı aşkı sonunda buldu. Bir süre önce Cihan Ayger ile birliktelik yaşadığı iddia edilen ünlü isim aşkını sosyal medyada ilan etti.

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Merve Dizdar 'Benim top 10’um hakkında biraz konuşalım mı' notu ile sevgilisiyle olan pozlarını peş peşe paylaştı. Dizdar'ın Cihan Ayger'i etiketlediği pozlarına kısa sürede yorum yağdı.

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Ünlü oyuncunun aşk dolu karelerine; 'Maşallah size', 'Çok tatlısınız', 'Gözlerin ışıl ışıl parlıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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