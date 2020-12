Aralarında Türk yapım da var! Variety, 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti

Variety, aralarında bir Türk yapımın da olduğu 2020'nin en iyi uluslararası dizilerini seçti. Variety, aralarında Jamie Lang, Rebecca Davis, Patrick Frater, Elsa Keslassy, Manori Ravindran, Naman Ramachandran, Nick Vivarelli'nin olduğu jüri üyelerinden oluşan bir çalışmayla, Amerika dışında çekilen, en iyi 15 uluslararası diziyi belirledi. Dünya pandeminin gerginliği ve monotonluğundan kaçmak için evde kalarak dizileri izledikçe, uluslararası diziler de hem ülkemizde, hem ABD'de 2020 yılı için benzeri görülmemiş bir etki yarattı.

Variety'nin uluslararası yazarları bu dizilerin nerede bulunabileceğine dair ayrıntılar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yılın en iyi drama dizilerinin bir listesini derledi.

Listede aşina olduğumuz dizilerin yanı sıra, keşif anlamına gelecek diziler de bulunuyor. Listenin bir diğer sürprizi de normalde görmeye alışmadığımız, Türkiye'den de bir yapıma yer verilmiş olması.

Variety yazarlarına göre ABD yapımı olmayan en iyi 15 dizi:

Alef - FX, BluTV (Türkiye)

The Bad Kids! - iQiyi (Çin)

Crash Landing on You - tvN (Güney Kore)

Invisible Stories - HBO Asia (Singapur)

La Jauria - Amazon Prime Video (Şili)

Normal People - BBC , Hulu (İngiltere)

Paatal Lok - Amazon Prime Video (Hindistan)

Paranormal - Netflix (Mısır)

Partisan - Viaplay (İsveç)

Patria - HBO Europe (İspanya)

Possessions - Canal Plus, Yes TV (Fransa)

Quiz - ITV, AMC (İngiltere)

Veneno - Atresplayer Premium (İspanya)

We Are Who We Are - HBO Europe (İtalya)

We Got This - SVT, Viaplay (İsveç)