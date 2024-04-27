Aralarındaki yaş farkı olay olmuştu! Somer Sivrioğlu ile Aslı Turanlı aşk mı yaşıyor? Sessizliğini bozdu

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıllarda genç aşkı için 18 yıllık evliliğini bitiren Somer Sivrioğlu son olarak genç oyuncuyla yakalanmıştı.

HEM SARILDI HEM ÖPÜŞTÜ

Somer Şef geçtiğimiz günlerde kendisinden 22 yaş küçük Aslı Turanlı ile sarmaş dolaş görüntülendi. Sabah saatlerinde mekandan çıkarak çorbacıya gittiği görülen ikili, hem sarıldı hem öpüştü.

Aslı Turanlı ile Somer Sivrioğlu'nun bu halleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Genç oyuncu aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Aslı Turan, geçtiğimiz haftalarda şef Somer Sivrioğlu ile görüntülenmesi hakkında şunu söyledi:

“Hayatımda her şey yolunda. Keyifli giden bir şey var. O günkü kişiyle ilgili değil ama. Öyle bir şey yoktu da zaten. Başka, yeni birisi var. Yakında görürsünüz zaten.”