Aralıklı oruç nedir? (Intermittent Fasting)

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Temelinde uzun süre açlık yatıyor. O nedenle pek yapamam gibi gelmişti ama sonra faydalarını okudukça uygulamaya karar verdim.

Faydaları çok!

Şimdi ise hem sağlıklı beslenmek hem de enerji için yağ yakarak kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği beslenme biçimlerinden biri.

Vücut, şekeri glikojen olarak vücutta saklar. Bu glikojenler ise 8 ila 12 saat içerisinde yakılır. Ancak sık yemek yiyenler vücuda devamlı olarak glikojen depolayacakları için glikojen rezervi hiç tükenmez ve vücut enerji için yağ yakmayı neredeyse unuturken, sadece glikojen yakmaya çalışır. İşte aralıklı oruç, bunun önüne geçer ve vücudun, enerji için yağ yakmasını sağlar. Böylece kilo kaybı gerçekleşir ve istenen kiloya aralıklı oruçla ulaşılır.

Açlık, kimi rahatsızlıklara neden olabildiği gibi, bazı rahatsızlıklar için de tehlikeli olabilir. Bu açıdan uygulama için mutlaka bir uzman onayı almanızı tavsiye ederim.

Erken yenen akşam yemeği kesinlikle insanı gençleştiriyor. En azından zamanı durdursa da olur. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu…

Vücut gece uyku boyunca sindirimle uğraşmak yerine, enerjisini farklı yenilenmeler ve tamiratlar için kullanıyor.