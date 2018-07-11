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Aralıklı oruç nedir? (Intermittent Fasting)

Ebru Zeynep Altay Ebru Zeynep Altay
KEŞFET HABERLERİ  | 11.07.2018 09:40 | Son Güncelleme

Benim bunu ilk uygulamaya başlamam Sevgili Ayşegül Çoruhlu’nun kitaplarını okuduktan sonra oldu. Okulum Integrative Nutrition’dan çok daha önce öğrendiğim ve uyguladığım bir beslenme modeli bu.

Aralıklı oruç nedir? (Intermittent Fasting)

instagram: @ebrununsagliklidunyasi
e-mail: ebruzeynepaltay@gmail.com

Temelinde uzun süre açlık yatıyor. O nedenle pek yapamam gibi gelmişti ama sonra faydalarını okudukça uygulamaya karar verdim.

Faydaları çok!

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Şimdi ise hem sağlıklı beslenmek hem de enerji için yağ yakarak kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği beslenme biçimlerinden biri.
Vücut, şekeri glikojen olarak vücutta saklar. Bu glikojenler ise 8 ila 12 saat içerisinde yakılır. Ancak sık yemek yiyenler vücuda devamlı olarak glikojen depolayacakları için glikojen rezervi hiç tükenmez ve vücut enerji için yağ yakmayı neredeyse unuturken, sadece glikojen yakmaya çalışır. İşte aralıklı oruç, bunun önüne geçer ve vücudun, enerji için yağ yakmasını sağlar. Böylece kilo kaybı gerçekleşir ve istenen kiloya aralıklı oruçla ulaşılır.

Açlık, kimi rahatsızlıklara neden olabildiği gibi, bazı rahatsızlıklar için de tehlikeli olabilir. Bu açıdan uygulama için mutlaka bir uzman onayı almanızı tavsiye ederim.

Erken yenen akşam yemeği kesinlikle insanı gençleştiriyor. En azından zamanı durdursa da olur. Bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu…
Vücut gece uyku boyunca sindirimle uğraşmak yerine, enerjisini farklı yenilenmeler ve tamiratlar için kullanıyor.

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Aralıklı orucun en sık uygulanan hali 16/8 sistemi, yani 16 saat açlık, 8 saat yemek yeme modu.

Açlık süresi uzadıkça yağ yakımı artıyor. Bu benim dönemsel olarak uyguladığım bir sistem oldu ve yağ oranım ciddi oranda azaldı, hem de hiç aç kalmadan. Bu beslenmede de yine düşük karbonhidratlı yerken, sağlıklı seçimler yapmaya devam ediyoruz.

Akşam yemeğini erken saatte tamamlamak altın kural aslında. Bu 8 saatlik yeme, 16 saatlik açlık süreçini doğru programlamak gerek. Genelde uygulanan sistem.. Akşam yemeğinizi bitirdiğiniz saat üzerine 16 saat ekleyerek hesaplayabilirsiniz. Asıl önemli olan bu uygulama süresince akşam yemek saatlerinde saat 19.00 u geçirmemek.

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Bu aralıklı açlık sistemini uygularken öğrendiğim en güzel şey, sabahları birşey yemeden durabildiğimi görmek oldu. Alışkanlık olarak, kalkar kalmaz kahvaltı ederdim ama oluşturduğum rutinimle, en azından hafta içi günlerinde, daha çok sıvı tüketimini arttırarak ilk öğünümü biraz daha geciktirdim. Haftasonlarında ise nasıl canım isterse öyle yiyorum… Ya da aslında bağırsaklarım ne derse diyelim.. O da bir sonraki yazımın konusu olsun…

Herkese keyifli, mutlu, şekersiz harika günler dilerim.

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