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Aramızdaki Sözler filmi ne zaman çekildi? Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

05.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aramızdaki Sözler filmi, Charles Martin'in 2011 tarihli aynı adlı romanından uyarlanan 2017 yapımı bir Amerikan drama filmidir. Aramızdaki Sözler filminin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü isim Kate Winslet yer alıyor. Peki Aramızdaki Sözler filmi ne zaman çekildi? Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Aramızdaki Sözler filmi ne zaman çekildi? Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Aramızdaki Sözler filmi Hany Abu-Assad tarafından yönetildi. 112 dakika süren filmin bütçesi 35 milyon dolardır. Peki Aramızdaki Sözler filmi ne zaman çekildi? Aramızdaki Sözler filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ARAMIZDAKİ SÖZLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fırtınalı bir günde uçuşları iptal olan beyin cerrahı Dr. Ben Bass (Idris Elba) ve foto muhabiri Alex Martin'in düğününe ve Ben'in Baltimore'daki acil ameliyat randevusu için özel pilot Walter'ı ayarlar. Uçuş planı yapmamış olan Walter uçuşun tam ortasında aniden felç geçirir ve uçak High Uintas Wilderness'da bir dağın tepesine düşer.Kurtulmak için çeşitli yollar deneyen Ben ve Alex zaman geçtikçe birbirlerine aşık olmaya başladılar. Kurtulduktan sonra uzun süre görüşmeyen iki aşık tekrardan bir araya gelir ve büyük bir aşk başlar.

ARAMIZDAKİ SÖZLER OYUNCULARI

  • Kate Winslet
  • Idris Elba
  • Dermot Mulroney
  • Beau Bridges
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Anahtar Kelimeler:
Kate Winslet
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