Arap sabunun birbirinden farklı kullanım amaçları

Arap sabununun hünerlerini bilmeyen yok. Çok eski yıllardan beri kadınların ev temizliğinde ve kişisel hijyenlerinde sıklıkla kullandığı, içeriğinde ayçiçeği yağı ve sabun bazı bulunduran tamamen doğa dostu bir ürün. Yani bildiğiniz yoğun kimyasallar içeren temizlik ürünlerinin aksine sağlığınızı tehdit eden hiçbir kimyasal madde içermiyor. Doğal bitkisel ve hayvansal yağ asitlerinin potasyum hidroksit ile reaksiyona girmesi sonucunda elde edilen arap sabunu, yumuşak bir his bırakan dokusuyla elleriniz de dostu. Bu özelliği ile ülkemizde 'yumuşak sabun' olarak da biliniyor.

ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI

ÇAMAŞIR TEMİZLİĞİ

Yağı ve kiri etkili bir şekilde söken arap sabunu ile çamaşırlarınızı bakteri ve mikroplardan arındırarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tertemiz çamaşırlara kavuşmak için çamaşır makinesinin içine deterjanla birlikte bir avuç arap sabunu atmanız yeterli olacak.

BULAŞIK TEMİZLİĞİ

Arap sabunu ile en inatçı ve yağlı bulaşıklarınızı çabucak temizleyerek, bulaşıkların pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Harikalar yaratan etkisiyle çatal, bıçak, bardak, tabak ve tencerelerinizi hiç olmadığı kadar parlak görmeniz mümkün. Ancak durulama yaparken sıcak su kullanmanız gerekiyor. Arap sabunu bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.