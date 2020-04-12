Arap sabunun birbirinden farklı kullanım amaçları

Arap sabununun hünerlerini bilmeyen yok. Çok eski yıllardan beri kadınların ev temizliğinde ve kişisel hijyenlerinde sıklıkla kullandığı, içeriğinde ayçiçeği yağı ve sabun bazı bulunduran tamamen doğa dostu bir ürün. Yani bildiğiniz yoğun kimyasallar içeren temizlik ürünlerinin aksine sağlığınızı tehdit eden hiçbir kimyasal madde içermiyor. Doğal bitkisel ve hayvansal yağ asitlerinin potasyum hidroksit ile reaksiyona girmesi sonucunda elde edilen arap sabunu, yumuşak bir his bırakan dokusuyla elleriniz de dostu. Bu özelliği ile ülkemizde 'yumuşak sabun' olarak da biliniyor.
ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI
ÇAMAŞIR TEMİZLİĞİ
Yağı ve kiri etkili bir şekilde söken arap sabunu ile çamaşırlarınızı bakteri ve mikroplardan arındırarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tertemiz çamaşırlara kavuşmak için çamaşır makinesinin içine deterjanla birlikte bir avuç arap sabunu atmanız yeterli olacak.
BULAŞIK TEMİZLİĞİ
Arap sabunu ile en inatçı ve yağlı bulaşıklarınızı çabucak temizleyerek, bulaşıkların pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Harikalar yaratan etkisiyle çatal, bıçak, bardak, tabak ve tencerelerinizi hiç olmadığı kadar parlak görmeniz mümkün. Ancak durulama yaparken sıcak su kullanmanız gerekiyor. Arap sabunu bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.
HALI TEMİZLİĞİ
Halılar en çok mikrop barındıran eşyalardan biri olduğu için sağlık ve hijyen açısından temizliğine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Arap sabunuyla temizlediğiniz halılar çok daha temiz ve yumuşak olurlar. Halınızı arap sabunuyla sildikten sonra sirke kattığınız suyla halınızı durulayabilirsiniz.
PARKE TEMİZLİĞİ
Özellikle ahşap parke temizliğinde harikalar yaratan arap sabunu yağlı yapısı ile yerlerin daha geç kirlenmesine yardımcı olur. Yerlerde daha hızlı ve etkili çözüm sunan arap sabununu, bir miktar suyun içerisine karıştırarak uygulayabilirsiniz.
SAÇ BAKIMI
Saçlara uygulayacağınız arap sabununda dikkat etmeniz gereken önemli nokta işlenmemiş, kimyasal madde kullanılmamış ve organik olanını tercih etmeniz. Saçlar arap sabunuyla yıkandıktan sonra muhakkak saç kremiyle nemlendirilmesi gerekir. Düzenli kullanıldığı zaman saçlarınızın daha parlak ve yumuşak hale geldiğini fark edeceksiniz. Ayrıca saç dökülmelerinin de önüne geçerek saçların kolayca uzamasına yardım eder. Küçük bir ipucu olarak boyasını akıtmak veya saç renginizi açmak için de arap sabununu kullanabilirsiniz.
CİLT BAKIMI
Saçlarda olduğu cilt bakımında da doğal arap sabunu tercih etmelisiniz. Cildinize uyguladığınız arap sabunu gözeneklerinizi açılarak ciltteki yağlanmayı azaltarak derinlemesine temizler. Banyo sırasında saçlarınıza uygularken yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Ancak düzenli olarak yüze kullanılması çok tavsiye edilmiyor. Kullanım sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon oluşursa kullanımı bırakmalı, sorunun devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.
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