Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Arap sabunun birbirinden farklı kullanım amaçları

Arap sabunun birbirinden farklı kullanım amaçları

Yasin Koçal Yasin Koçal
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Kimyasal maddelerden uzaklaşıp doğala dönmek isteyenler için en iyi alternatif olan arap sabununu temizlik, saç ve cilt gibi bir çok alanda güvenle kullanabilirsiniz. Gelin arap sabununun nerede kullanıldığına birlikte göz atalım.

Arap sabunun birbirinden farklı kullanım amaçları

Arap sabununun hünerlerini bilmeyen yok. Çok eski yıllardan beri kadınların ev temizliğinde ve kişisel hijyenlerinde sıklıkla kullandığı, içeriğinde ayçiçeği yağı ve sabun bazı bulunduran tamamen doğa dostu bir ürün. Yani bildiğiniz yoğun kimyasallar içeren temizlik ürünlerinin aksine sağlığınızı tehdit eden hiçbir kimyasal madde içermiyor. Doğal bitkisel ve hayvansal yağ asitlerinin potasyum hidroksit ile reaksiyona girmesi sonucunda elde edilen arap sabunu, yumuşak bir his bırakan dokusuyla elleriniz de dostu. Bu özelliği ile ülkemizde 'yumuşak sabun' olarak da biliniyor.

ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI

ÇAMAŞIR TEMİZLİĞİ

Yağı ve kiri etkili bir şekilde söken arap sabunu ile çamaşırlarınızı bakteri ve mikroplardan arındırarak gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tertemiz çamaşırlara kavuşmak için çamaşır makinesinin içine deterjanla birlikte bir avuç arap sabunu atmanız yeterli olacak.

BULAŞIK TEMİZLİĞİ

Arap sabunu ile en inatçı ve yağlı bulaşıklarınızı çabucak temizleyerek, bulaşıkların pırıl pırıl olmasını sağlayabilirsiniz. Harikalar yaratan etkisiyle çatal, bıçak, bardak, tabak ve tencerelerinizi hiç olmadığı kadar parlak görmeniz mümkün. Ancak durulama yaparken sıcak su kullanmanız gerekiyor. Arap sabunu bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz.

HALI TEMİZLİĞİ

Halılar en çok mikrop barındıran eşyalardan biri olduğu için sağlık ve hijyen açısından temizliğine dikkat etmeniz oldukça önemlidir. Arap sabunuyla temizlediğiniz halılar çok daha temiz ve yumuşak olurlar. Halınızı arap sabunuyla sildikten sonra sirke kattığınız suyla halınızı durulayabilirsiniz.

PARKE TEMİZLİĞİ

Özellikle ahşap parke temizliğinde harikalar yaratan arap sabunu yağlı yapısı ile yerlerin daha geç kirlenmesine yardımcı olur. Yerlerde daha hızlı ve etkili çözüm sunan arap sabununu, bir miktar suyun içerisine karıştırarak uygulayabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI

Saçlara uygulayacağınız arap sabununda dikkat etmeniz gereken önemli nokta işlenmemiş, kimyasal madde kullanılmamış ve organik olanını tercih etmeniz. Saçlar arap sabunuyla yıkandıktan sonra muhakkak saç kremiyle nemlendirilmesi gerekir. Düzenli kullanıldığı zaman saçlarınızın daha parlak ve yumuşak hale geldiğini fark edeceksiniz. Ayrıca saç dökülmelerinin de önüne geçerek saçların kolayca uzamasına yardım eder. Küçük bir ipucu olarak boyasını akıtmak veya saç renginizi açmak için de arap sabununu kullanabilirsiniz.

CİLT BAKIMI

Saçlarda olduğu cilt bakımında da doğal arap sabunu tercih etmelisiniz. Cildinize uyguladığınız arap sabunu gözeneklerinizi açılarak ciltteki yağlanmayı azaltarak derinlemesine temizler. Banyo sırasında saçlarınıza uygularken yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Ancak düzenli olarak yüze kullanılması çok tavsiye edilmiyor. Kullanım sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon oluşursa kullanımı bırakmalı, sorunun devam etmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Valorant beta key nasıl düşürülür? Valorant beta key nasıl düşürülür?
Fotoğraflarınızı birer tabloya çevirmeye ne dersiniz?Fotoğraflarınızı birer tabloya çevirmeye ne dersiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ARAP SABUNUNUN KULLANIM ALANLARI,

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsün giremediği tek kasaba: Sadece bir polis koruyor!

Koronavirüsün giremediği tek kasaba: Sadece bir polis koruyor!

Cinsel ilişkiden kaçınmak daha güçlü bir bağa sebep olur mu?

Cinsel ilişkiden kaçınmak daha güçlü bir bağa sebep olur mu?

Valorant beta key nasıl düşürülür?

Valorant beta key nasıl düşürülür?

Ara sıra göz göze geliyorlardı... Sonrasında olanlar oldu!

Ara sıra göz göze geliyorlardı... Sonrasında olanlar oldu!

İlginizi Çekebilir

Cebinizden beş kuruş harcamadan evinizi baştan yaratın

Cebinizden beş kuruş harcamadan evinizi baştan yaratın

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

'Düşük hapı' satan şüpheliye yeniden gözaltı

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Darbe gecesinin unutulmaz sunucusu şimdilerde...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nasırı bir günde kökünden söküyor! Sirke, karbonat, aspirin...

Nasırı bir günde kökünden söküyor! Sirke, karbonat, aspirin...

Valorant key nasıl alınır? Valorant beta key nasıl düşürülür?

Valorant beta key nasıl düşürülür?

1970’lerden kalma sığınak 18 milyon dolardan satışa sunuldu

50 yıldır yerin altında bekliyordu… 121 milyar TL’ye satışa çıktı!

Cinsel ilişkiden kaçınmak daha güçlü bir bağa sebep olur mu?

Cinsel ilişkiden kaçınmak daha güçlü bir bağa sebep olur mu?

Neden karantinada saçımızı tıraş etmek istiyoruz?

Sosyal medyanın yeni akımı: Saç tıraşı!

5 yaşındaki küçük kızın, 93 yaşındaki komşusuna gönderdiği sıcacık mektup

5 yaşındaki kızla, 93 yaşındaki komşusunun inanılmaz dayanışması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.