YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Keşfet
    4. "Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

    "Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    09.05.2024 00:43
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Malatya'nın yöresel lezzetlerinden "Arapgir peynirli ekmek", coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

    "Arapgir peynirli ekmek" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

    Arapgir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Arapgir peynirli ekmek" için yapılan coğrafi işaret belgesi başvurusunu onayladı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, yerel kültürün en önemli parçası olan yeme içme alışkanlıklarının turizm destinasyonunun pazarlanmasında önemli enstrümanlardan biri haline geldiğini belirtti.

    Anadolu'nun en eski yerleşim merkezlerinden biri olan Arapgir'in tarihi, kültürü ve stratejik konumuyla geçmişten bugüne pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış yerlerin başında geldiğini dile getiren Cömertoğlu, "Bu tarihi ve kültürel derinliğin en önemli ögelerinden biri de kuşkusuz yemek kültürüdür. Bu bağlamda belediyemiz Arapgir'in enfes lezzetlerini, geleneksel mutfağını dünden bugüne, bugünden geleceğe taşıma görevi üstlenmiştir." ifadelerini kullandı.

    "Arapgir peynirli ekmek", yöreye özgü tuzsuz peynirin, ekmek şeklinde açılan hamurun üzerine sürülüp fırında pişirilmesinin ardından üzerine toz şeker dökülerek servis ediliyor. (AA)

    Chef GPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sivaslı fırıncı 3,8 metreden sonra daha uzun ekmek ürettiSivaslı fırıncı 3,8 metreden sonra daha uzun ekmek üretti
    Leziz ve pratik: Tavuklu krep sarma tarifi!Leziz ve pratik: Tavuklu krep sarma tarifi!
    Dünyanın en uzun baget ekmeği rekoru kırıldı!Dünyanın en uzun baget ekmeği rekoru kırıldı!
    Anahtar Kelimeler:
    Malatya Coğrafi işaret pate
    En Çok Okunan Haberler
    Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."

    Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosyayı canlı yayında açıkladı! "Bunu ilk kez söylüyorum..."

    Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

    Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu

    İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

    İstanbul'da haraç vermeyen lokantaya silahlı saldırı! "5-6 aydır gelip tehdit ediyorlar"

    Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

    Down sendromlu doğmuştu! Özel hastaneye 21 milyonluk tazminat cezası

    Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

    Okul müdürünü öldüren öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!

    Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

    Bakan Bayraktar duyurdu! BOTAŞ ile ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Her adımda rahatlık ve tarz! Spor ayakkabılarda büyük indirim

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    "Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.