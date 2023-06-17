Araplar transferde durdurulamıyor... Ronaldo'nun yanına Hakim Ziyech'i istiyorlar, Galatasaray ve Beşiktaş'ı üzen haber!

Dünya futbolunda transfer bombaları ardı ardına patlamaya devam ederken, Suudi Arabistan kulüplerinin transferdeki hegemonyası da devam ediyor. Verdiği yüksek ücretlerle birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Arap ekipleri bombaları patlamayı sürdürürken, Ronaldo için ödediği astronomik rakam ile herkesi şaşırtan Al Nassr bir süper yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

RONALDO'NUN YANINA ZIYECH...

Fransız basınında yer alan haberde, Ronaldo'nun ekibi Al Nassr'ın Ziyech'i cazip bir maaş teklifi ile kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Öte yandan Ziyech'in ise, Paris Saint-Germain'e imza atma konusunda istekliği olduğu belirtildi. Faslı futbolcunun, devre arasındaki transfer döneminde de PSG'ye transferinin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DEVREDE

Ziyech ile ayrıca; Galatasaray, Beşiktaş, Milan, Inter ve bazı İspanyol ekiplerinin ilgilendiği öne sürüldü. Chelsea'nin ise sözleşmesi 2025 yılına kadar Ziyech'ten yaklaşık 45 milyon euro'luk bir gelir beklediği iddia edildi. Chelsea'de geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Hakim Ziyech, 3 asist yaptı.



