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Aras Bulut İynemli'yi bambaşka bir rolde izleyeceğiz

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 16:19 | Son Güncelleme

Yeni neslin en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli, yazın çekilecek ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ filminde canlandıracağı karakterle çok konuşulacak.

Aras Bulut İynemli'yi bambaşka bir rolde izleyeceğiz

Lanistar Media ve Motion Content Group’un yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu ‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı. Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak.

Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Masumiyetin ve saflığın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekecek olan yapım, aynı zamanda izleyicileri geçmişe de götürerek onların hayatlarına dokunacak.

Mehmet Ada Öztekin_Aras Bulut İynemli

‘Yedinci Koğuştaki Mucize’nin, Muğla ve İstanbul-Beykoz’da özel olarak kurulacak platoda gerçekleşecek çekimlerine çok yakında başlanacak.

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Aras Bulut İğnemli Yedinci Koğuştaki Mucize

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