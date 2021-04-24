Aras Bulut İynemli’den eski rol arkadaşı Çağatay Ulusoy’a jest

Ekranların sevilen iki ismi Aras Bulut İynemli ile Çağatay Ulusoy geçtiğimiz yıllarda İçerde dizisinde birlikte rol aldı. Aras Bulut İynemli Çukur dizisinde rol alırken, Çağatay Ulusoy Yeşilçam dizisiyle hayranlarının karşısına çıktı.

Aras Bulut İynemli, İçerde dizisinin ardından Çukur dizisi ile kariyerinde çok önemli bir sıçrama yaşadı. Aras Bulut İynemli’nin şimdiden yeni projesi ise merakla bekleniyor. Bu arada oyuncu, yeni başlayan bir diziye gönderdiği mesaj ile de dikkat çekti.

ARAS BULUT İYNEMLİ’DEN ÇAĞATAY ULUSOY’A TEBRİK

Aras Bulut İynemli, 22 Nisan’da BluTV’de yayınlanmaya başlayan Yeşilçam dizisinin afişini instagram sayfasından paylaşarak güzel bir jest yaptı.

Oyuncu, dizinin yönetmeni Çağan Irmak ile oyuncular Çağatay Ulusoy ve Özgür Çevik’i de etiketleyerek “Hayırlı olsun” dedi.

