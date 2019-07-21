Aras Bulut İynemli'nin askerlik fotoğraflarına beğeni yağdı

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli de bedelli askerlikten yararlanan ünlüler arasına dahil oldu. İynemli, dizinin sezon finali yapmasıyla vatani görevini yapmak için 1 Temmuz'da Kütahya'daki birliğine teslim olmuştu. İynemli geçtiğimiz gün askerliğini bitirdi ve asker arkadaşlarıyla vedalaşırken hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ünlülerin askerlik fotoğrafları

Aras Bulut İynemli Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin arkadaşlarıyla çekilmiş yeni askerlik fotoğrafları sosyal medyada beğeni topladı.

Güven Murat Akpınar

Ulaş Tuna Astepe Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı yıldızı Ulaş Tuna Astepe de bedelli askerlikten faydalanan ünlülerden biri...

Ulaş Tuna Astepe

ALİŞAN Alişan Alaşehir'deki acemi birliğinde çekilen fotoğrafını paylaştı.

Hakan Sabancı Sabancı'yı annesi Arzu Sabancı, babası Ömer Sabancı ve abisi Hacı Sabancı yalnız bırakmadı.

Hakan Sabancı Arzu Sabancı, tören fotoğraflarını Instagram sayfasında 'Ne mutlu bize ,bir oğlumuzun daha askerliğini görmek kısmet oldu' notu ile paylaştı.

Arzu Sabancı - Hakan Sabancı

Anıl Altan Anıl Altan bedelli askerlikten yararlanmış, vatani görevini Bolu’da yerine getiren Altan 16 gün sonra birliğinden ilk fotoğrafını paylaştı.

Anıl Altan Ünlü oyuncu fotoğrafın altına; Tarihi ile meşhur ve şanlı 2.Komando Tugayında bu süreyi geçirmek ve görevimizi yerine getirmek ayrı bir onurdu. Bütün komutanlarımıza teşekkür ederiz. Bu üniforma ile sınırlarımızı, vatanımızı koruyan ve bütün görevdeki askerlerimize, kardeşlerimize, abilerimize teşekkür ederiz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabırlar dilerim. İyi ki varsınız.’ Notunu düştü.

Anıl Altan Altan’ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Ünlü oyuncuya bazı takipçileri ‘Çavuş olmuşsunuz tebrikler’ yorumunda bulundu.

Alişan Alişan Manisa'daki acemi birliğinde çekilen fotoğrafını 'Vaayy be,8 sene geçmiş üstünden.Manisa Alaşehir acemi birliğinden.Allah şu anda askerde olan bütün Mehmetçiklerimize sağ salim evlerine kavuşmayı nasip etsin' notuyla paylaştı.

Kadir İnanır Tuzla'da askerlik yapan Kadir İnanır'ın asker arkadaşları arasında Orhan Pamuk ve Mahsar Alanson'da yer alıyor.

Bülent Ersoy Bülent Ersoy, 1976`da Gölcük`te bahriyeli olarak vatan borcunu ödedi.

Asker Barış Manço

Yılmaz Erdoğan, vatani görevini yaptığı Kütahya'da yemin töreninde.

Sinema dünyamızın en önemli simalarından biri olan unutulmaz oyuncu Kemal Sunal askerlik görevini yapmaya 1981 yılında başlamıştır

Kemal Sunal Ankara Etimesgut'ta Bando Mızıka bölüğünde askerliğini yaptı.

İşte usta sanatçının askerlik fotoğrafları.

1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan ünlü şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını paylaşarak; "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

Turgut Özal Turgut Özal askerliğini yapmak üzere 1959 yılında Ankara Ordonat Okulu'nda yedek subay oldu.

Alp Kırşan Acemi birliğini Isparta 40.Piyade alayında yapan Alp Kırşan'ın dağıtım yeri ise Şırnak/Silopi Çalışkan taburu olmuştur.

Yılmaz Güney Yılmaz Güney, Muş 227. Piyade Alayı'n da askerliğini tamamlamıştır.

Reha Muhtar

Ediz Hun

Mehmet Ali Erbil Mehmet Ali Erbil, vatani görevini 1983 yılında Burdur`da yaptı.

Bülent Ecevit

Asteğmen Behzat Ç. Beşikçioğlu'nun kamuflaj kıyafetler içinde elinde kolayla gösteren fotoğrafı 1988'de Hakkari Yüksekova'da çekilmiş. Askerliğini tim komutanı jandarma asteğmen olarak yapan ünlü oyuncunun sık sık teröristlerle çatışmalara girmiş.

Serdar Ortaç askerde.

Serdar Ortaç askerliğini Sivas 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı 178'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptı. Ortaç'ın asker arkadaşlarından biri de Kaan Girgin'di.

Genco Erkal

Kenan Kalav

Asteğmen Zeki Müren Askerliğini 1957-1958 yıllarında yedek subay olarak Ankara Piyade Okulu (6 ay), İstanbul Harbiye Temsil Bürosu (6 ay) ve Çankırı'da (3 ay) yaptı.

Erdal İnönü

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin askerlik hatırası... Bu kez elinde gitar yerine silah var. Tangöze askerliğini Erzurum'da yaptı.

Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.

Yılmaz tam 18 ay askerlik yaptı.

Yavuz Bingöl'ün askerlik anısı.

Çanakkale’de yedek subay öğrencisi Ahmet Mesut Yılmaz - 1975

15 Ağustos tarihinde birliğine teslim olan İmirzalioğlu 17 Ocak 2009 tarihinde tezkeresini alarak askerlik görevini tamamladı.

Özcan Deniz'in askerlik hatırası.

Ünlü şarkıcının asker selamı.

Yılmaz Morgül 1987-88 yılları arasında Amasya Orduevi'nde çavuş olarak askerliğini yapmış.

‘Adamım diyene kapak olsun’ Şarkıcı Aydın, son günlerde artan terör olaylarına Instagram üzerinden tepki gösterdi.

Askerlik fotoğrafını paylaşan Aydın, “Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf...

Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik. Teskeremizi aldık. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin” notunu yazdı.

Melih Gökçek Kıbrıs'ta askerliğini yaptı.

Cenk Eren 1986-1988 yılları arasında İzmir Narlıdere'de vatani görevini yapan şarkıcı Cenk Eren, o günlere ait bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşarak "Asker olmak, vatani görevini yapmak onurdur. 18 ay yaptık biz de ne mutlu... #tbt ise en alasından" notunu düştü.

Mehmet Aslan Yakışıklı oyuncu Mehmet Aslan, Instagram'da askerlikten kalma bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da "Deniz Er Egitim Alayi İskenderun. Askerlik anısı olmayana gerçekten üzülüyorum! (terlik iznim göğüsümde) Hey gidi be" yazarak bedelli askerlik yapanlara göndermede bulundu.

Erkan Petekkaya

Nihat Doğan Nihat Doğan askerlik fotoğrafını "askerlik zamanı Tunceli mazgirt bulgurcular yıl 1999" notuyla paylaştı.

Hakan Peker Peker, yaklaşık 35 yıl önce çekilen fotoğrafının altına "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel Eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.

Fatih Ürek

Genco Erkal

Yılmaz Morgül

Tolga Çevik

Aydın Askerlik fotoğrafını sayfasında paylaşan Aydın, altına "Hani dalga geçersiniz, güler laf edersiniz ama bir sürü adamım diyene kapak olsun bu fotoğraf... "

Aydın "Askerlikten ne kaçtık, ne erteledik... Teskeremizi aldık, evimize gelip ailemizin elini öptük. Allah bütün şehitlerimize rahmet, yakınlarına sabır versin. Mekanları cennet olsun" notunu düştü.

Kerem Bursin KEREM BURSİN Güneşi Beklerken dizisiyle tanınan Kerem Bursin'in hayranları internet üzerinden başarılı oyuncunun askerlik fotoğrafını paylaştı.

Kemal Sunal Türk sinemasının gülen yüzü Kemal Sunal'ın bugüne kadar bilinmeyen askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Sunal'ı 1981 yılında Ankara Etimesgut'ta askerlik yaparken gösteren bu fotoğraf Facebook'ta paylaşıldı.

Kemal Sunal

Kemal Sunal

Bülent Ersoy (Solda)

Bülent Ersoy Fotoğraf, 1976'da Gölcük'te Bülent Ersoy bahriyeli olarak vatan borcunu öderken çekildi.

Emre Altuğ Emre Altuğ askerliğini Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaptı.

Emre Altuğ

Özcan Deniz Özcan Deniz'in askerlik hatırası.

Emre Belözoğlu Emre Belözoğlu askerliğini Burdur’daki 58. Piyade Er Eğitim Alayı’nda yaptı.

Emre Belözoğlu

Nihat Kahveci Bir başka ünlü futbolcu Nihat Kahveci de askerliğini yeşil sahalardan arkadaşı Belözoğlu ile aynı yerde yaptı.

Nihat Kahveci

Keremcem Ünlü şarkıcı Keremcem askerliğini Ankara Mamak'ta yaptı.

Keremcem

Mazhar Alanson - Kadir İnanır Ünlü müzisyen Mazhar Alanson'un piyasaya yeni çıkan kitabından bir sayfa. Alanson (sağda) ve Kadir İnanır meğer asker arkadaşıymış.

Murat Evgin Genç müzisyen Murat Evgin'in askerlik hatırası... Evgin, Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu'nda acemiliğini yapan Evgin, daha sonra Ankara'daki Armoni Mızıkası Komutanlığı'nda onbaşı olarak vatani görevini tamamladı.

Beyazıt Öztürk Beyazıt Öztürk yemin töreninde ekrandakinin aksine böyle ciddi görünüyordu.

Cem Yılmaz Cem Yılmaz askerliğini Ankara Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptı.

Cem Yılmaz

Vatan Şaşmaz Vatan Şaşmaz, vatani görevini Şırnak'ta yaptı.

Burak Kut Burak Kut askerliğini Isparta'da yaptı.

Burak Kut

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Serdar Ortaç

Kenan İmirzalıoğlu TV ekranlarının en gözde aktörlerinden Kenan İmirzalıoğlu Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda askerlik yaptı.

Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu

Haluk Levent Haluk Levent yemin töreninde

Haluk Levent

Mustafa Sandal Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal askerde.

Tarkan Tarkan askerliğini Malatya'da yaptı.

Tarkan

Tarkan