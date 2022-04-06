MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisindeki partneri dünyaca ünlü yıldız Emma Watson olacak

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisindeki partneri dünyaca ünlü yıldız Emma Watson olacak

06.04.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'nin yeni projesinin detayları belli oldu. Aras Bulut İynemli, Disney Plus’ın Mustafa Kemal Atatürk dizisinde Atatürk'ü canlandıracak. İynemli'ye ise dünyaca ünlü yıldız Emma Watson eşlik edecek. Dizinin müziklerini ise Oscarlı müzisyen Hans Zimmer yapacak.

Aras Bulut İynemli'nin Atatürk dizisindeki partneri dünyaca ünlü yıldız Emma Watson olacak

Haziran ayında Türkiye'de izleyiciyle buluşacak olan Disney Plus’ın merakla beklenen projelerinin başında Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisi geliyor. Mehmet Ada Öztekin’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide yerli oyuncuların yanı sıra yabancı starlar da rol alacak.

atatürk dizisi aras bulut iynemli

EMMA WATSON DA BAŞROLDE

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Harry Potter ile yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emma Watson, İynemli ile birlikte kamera karşısına geçecek.

SPL5265091_087

MÜZİKLERDE OSCAR ÖDÜLLÜ HANS ZIMMER İMZASI

İlk sezonu 6 bölüm olarak tasarlanan Atatürk dizisinin müziklerine Oscarlı müzisyen Hans Zimmer imza atacak. Zimmer, Interstellar, Dune: Çöl Gezegeni, Başlangıç, Sherlock Holmes, Karayip Korsanları gibi dünyaca ünlü projelerin müziklerini yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi yayınlanacak?Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeniden mi yayınlanacak?
Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!Eski sevgilisinin yeni sevgilisi patladı!
"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor"Ölüm tehdidi alıyorum" deyip dava açtı! Bakın kaç para istiyor
Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk Aras Bulut İynemli Emma Watson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

21 yaşındaki genç ruhunu sattı! İşte fiyatı

21 yaşındaki genç ruhunu sattı! İşte fiyatı

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

Canlı yayında açıkladı: Adayımız Mansur Yavaş'tır, göreve çağırıyoruz

İlginizi Çekebilir

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Sürpriz yumurtadan bulaşan hastalık endişe yarattı! Bu belirtilere dikkat

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

Erkeklere seslendi! “Benimle sevgili olmak için testi...”

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

İçi dışı zehir: Çok büyük risk taşıyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.