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Arazi yarışında feci kaza kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 01.04.2019 20:05 | Son Güncelleme

Rusya'da off-road yarışında yaşanan korkunç kaza saniye saniye görüntülendi.

Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.

Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
rusya çip kaza Yarış

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