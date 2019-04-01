Arazi yarışında feci kaza kamerada

Rusya'nın Krasnodar Krayı'nda bulunan Gelencik şehrinde düzenlenen off-road yarışında tepeye tırmanmaya çalışan bir araç kontrolden çıktı.
Önce geri kayan araç ardından taklalar atarak yaklaşık 100 metre aşağıdaki ağaçlık alana yuvarlandı. Feci kazada sürücü hayatını kaybetti, yanındaki rehber ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, yarışı görüntüleyenler tarafından saniye saniye kaydedildi.
(DHA)
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