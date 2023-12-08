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Arda Bektaş cinsiyet değiştirdi! Armağan Çağlayan'a konuk oldu... Kan donduran mesajları açıkladı

08.12.2023 08:13 | Son Güncelleme:
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Çektiği makyaj videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Arda Bektaş cinsiyet değiştirdi. Fenomen Arda Bektaş Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Makyaj artisti olarak çalışan fenomen son haliyle görenleri şaşırttı. Arda Bektaş fenomen bir diğer isim Samet Liçina hakkında da olay bir itirafta da bulundu.

Sosyal medya fenomeni Arda Bektaş, şimdilerde cinsiyet geçiş süreciyle ve yaptırdığı ameliyatlarla gündeme geliyor. Son olarak Armağan Çağlayan'a konuk olan Arda Bektaş babasının kendisine büyük bir destek olduğunu söyledi.

Ancak fenomen babasını değişiminden sonra görmeye henüz gitmediğini buna cesaret edemediğini de ifade etti.

Arda Bektaş "Gelen tepkiler beni yıldırmamıştı, beni yıldıran babama açıldığım videonun altına gelen 'Benim evladım olsa tecavüz ederdim' yorumları oldu, kanımı dondurdu. Bunu da bir şekilde aştım okumuyorum kötü yorumları... Yeni Arda oldum, bir şeyleri yeni öğreniyorum" dedi.

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"Beyaz giydiğim için meme ucum görünüyor bunu nasıl kapatacağımı bilmiyorum, meme pedlerini aldım taktım baktım kötü görünüyor, çıkardım. İlk kez böyle sokağa çıktım video çektim" diyen fenomen "Korkunç yorumlar aldım, göğüs ucunun bu kadar nefret haline dönüşmesi beni şaşırttı. Bunlarla savaşmayı da öğrenmem gerekiyor" dedi.

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SAMET LİÇİNA İTİRAFI ŞAŞIRTTI

Samet Liçina ile yakın arkadaş olduğunu söyleyen Arda Beştaş olay bir itirafta bulundu:

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"Hayatıma girdiği için çok teşekkür ederim ama pişmanlığım keşke hayatıma hiç girmeseydi. Çünkü Samet'i kaybetmemek için yakın çevresinin 5 yıl boyunca zorbalıklarına maruz kaldım, dönüp baktığımda beni hiç aralarına kabul etmediler. Samet ile arkadaşlığım bozulmasın diye hep alttan aldım. Samet'in kötü kalpli arkadaşları bende büyük travmalar yarattı..."

ADINI DA DEĞİŞTİRDİ

"Değişmedim ki kendim oldum!" diyerek pek çok estetik operasyon geçiren Arda Bektaş adını da Arya olarak değiştirdiğini geçtiğimiz gün sosyal medyada duyurdu.

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