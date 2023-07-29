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Arda Güler'in sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama geldi!

29.07.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve geçtiğimiz günlerde antrenman esnasında sakatlanan Arda Güler'in sağlık durumuna ilişkin Real Madrid'den resmi açıklama geldi.

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayınladı. İşte haberin detayları...

TEDAVİ İÇİN MADRİD'E GİDECEK

Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler'e yapılan tetkiklerin ardından oyuncunun sağ diz iç menisküsünde lezyon tespit edildi. Oyuncu, özel tedavisine devam etmek için birkaç saat içinde Madrid'e gidecek."

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Arda Güler'e nazar değdi! Antrenmanda sakatlandı Arda Güler'e nazar değdi! Antrenmanda sakatlandı

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı.

"KADRODA YER ALMAYACAK TEK OYUNCUM"

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona ile oynanacak El Clasico öncesi açıklamalarda bulunarak Arda Güler'le ilgili konuşmuş ve şunları kaydetmişti:

"Arda daha yoğun antrenmanlara yapmaya başladı. Onun dışında herkes oynamaya müsait. Arda, Barcelona maçında kadroda yer almayacak tek oyuncum."

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