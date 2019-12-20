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Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

soner.eryaman soner.eryaman
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Galatasaray'ın ilk transferi Arda Turan olacak. Sarı-kırmızılı kulüple her konuda anlaşan 32 yaşındaki oyuncu, devre arasında parçalı formaya 9 yıl aradan sonra yeniden kavuşacak.

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim’in elini öperek özür dileyen aradaki buzları eriten Arda Turan, Sarı-Kırmızılı formaya her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor...

Kulüp yönetimiyle görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan tecrübeli futbolcu, bir aksilik yaşanmaması halinde sezonun ikinci yarısında parçalı forma ile sahaya çıkacak. Boş mukaveleye imza atması beklenen 32 yaşındaki oyuncu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

2011 yılında ayrıldığı yuvasına 9 yıl sonra geri dönüş yapacak olan Arda, Başakşehir’de beklentileri karşılayamasa da Galatasaray cephesi ona joker gözüyle bakıyor... Oyuncu için bonservis ödenmeyecek. Teknik direktör Fatih Terim’in, Arda Turan’ı 10 numara ve kanatlarda hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşündüğü öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da Arda’ya kolaylık göstereceğini açıklamıştı.

(GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray arda turan Başakşehir spor toto süper lig

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Galatasaray dön dolaş Fatih terim Arda turan dön dolaş aynı. Çok lazımdı Ardası yuranı
şuan için ardaya ihtiyaç var, İNŞALLAH faydalı olur
Başakşehir neden bedava veriyor ki, amme hizmeti mi bu! devlet destekli olduğu iyice belli olsun diye mi?
hayırlı olsun
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