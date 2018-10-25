Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebekleri Hamza Arda dünyaya geldi

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın oğulları dünyaya geldi . Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan bugün doğum yaptı.

Bugün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye giden Aslıhan Doğan, oğlunu kucağına aldı. Çift bebeklerinin adını Hamza Arda koydu.

Arda Turan, hastaneye gitmeden hemen kuaför olan kuzenine giderek saç ve sakal traşı oldu. Veysel Senel, Arda Turan'la çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Bugün yeğenim Hamza'nın gelişiyle de çok heyecanlıydı Alla'ın izniyle hastahaneye uğurladık..."





