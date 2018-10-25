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Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebekleri Hamza Arda dünyaya geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti oğulları Hamza Arda’ya kavuştu.

Arda Turan-Aslıhan Doğan çiftinin bebekleri Hamza Arda dünyaya geldi

Futbolcu Arda Turan ve eşi Aslıhan Doğan'ın oğulları dünyaya geldi . Başakşehirli futbolcu Arda Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan bugün doğum yaptı.

Bugün Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye giden Aslıhan Doğan, oğlunu kucağına aldı. Çift bebeklerinin adını Hamza Arda koydu.

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Arda Turan, hastaneye gitmeden hemen kuaför olan kuzenine giderek saç ve sakal traşı oldu. Veysel Senel, Arda Turan'la çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: "Bugün yeğenim Hamza'nın gelişiyle de çok heyecanlıydı Alla'ın izniyle hastahaneye uğurladık..."

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