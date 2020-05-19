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Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.05.2020 22:17 | Son Güncelleme

Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.

Arda Turan yayınladığı video ile sosyal medyada gündeme oturdu. Kameranın karşısına geçen Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.


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