Arda Turan'dan büyük gaf! Bayramları karıştırdı!

Arda Turan yayınladığı video ile sosyal medyada gündeme oturdu. Kameranın karşısına geçen Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Arda Turan da bayramları karıştırdı. pic.twitter.com/pwQ3xBovTR— Pusholder (@pusholder) May 19, 2020
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