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Arda Turan'dan transfer cevabı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.02.2020 15:43 | Son Güncelleme

Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds'e transfer olacağı iddia edilen Arda Turan'dan açıklama geldi.

Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın adı sürpriz bir şekilde Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds ile anılmıştı. Arda'nın bu teklife sıcak baktığı ve transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti.

TRT Spor'dan Bahri Havadır'a bilgi veren Arda Turan, "Ben Barcelona'nun futbolcusuyum, hiçbir yerle görüşme yapmadım" sözlerini kullandı. 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 sezonu sonunda bitecek.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Galatasaray Barcelona Kulübü Urawa Reds Spor Toto Süper Lig Japonya

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
güzel ,saygılı ve hoşgörülü futbolcu,yolun açık olsun,inşallah yeni takımında başarılı olursun
Kendi kendini bitirdi yedi
Akpspora geçsin.Iyi para verirler
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