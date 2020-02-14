Arda Turan'dan transfer cevabı

Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın adı sürpriz bir şekilde Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Reds ile anılmıştı. Arda'nın bu teklife sıcak baktığı ve transferin gerçekleşeceği iddia edilmişti.

TRT Spor'dan Bahri Havadır'a bilgi veren Arda Turan, "Ben Barcelona'nun futbolcusuyum, hiçbir yerle görüşme yapmadım" sözlerini kullandı. 33 yaşındaki futbolcunun Barcelona ile olan sözleşmesi 2020 sezonu sonunda bitecek.

