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Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan paylaşımıyla tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"

23.12.2021 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerin başında geliyor. Sık sık paylaşım yapan Aslıhan Doğan Turan, aynı zamanda YouTube’dan yaptığı programıyla da gündemden düşmüyor. Aslıhan Doğan Turan’ın Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım ise tepki çekti. Yaptığı birçok şeyle adından söz ettirmeyi başaran Aslıhan Doğan, takipçilerinden ‘para içinde yüzüyorsun’ gibi yorumlar aldı.

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan paylaşımıyla tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"

Galatasaraylı yıldız Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sosyal medyada oğullarıyla bir fotoğraf paylaştı. Şimdilerde Youtube’da kendi kanalı üzerinden yayınlar yapan Doğan’ın oğullarıyla yaptığı paylaşım hayranları tarafından tepki topladı.

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Takvim Gazetesi’nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.

Önce takipçileri tarafından beğenilen bu paylaşım daha sonra tepki çekmeye başladı.

"PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN"

36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

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Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.

TEPKİLERE SESSİZ KALDI

Sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden olan Aslıhan Doğan Turan, gelen tepkileri umursamadı.


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