Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan paylaşımıyla tepki topladı! "Para içinde yüzüyorsun"

Galatasaraylı yıldız Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sosyal medyada oğullarıyla bir fotoğraf paylaştı. Şimdilerde Youtube’da kendi kanalı üzerinden yayınlar yapan Doğan’ın oğullarıyla yaptığı paylaşım hayranları tarafından tepki topladı.

Takvim Gazetesi’nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde YouTube kanalı için gittiği Bayrampaşa'da kimsenin tanımadığı Aslıhan Doğan Turan, önceki gün oğulları Hamza Arda ve Asil Aslan'la bir pozunu Instagram'da paylaştı.

Önce takipçileri tarafından beğenilen bu paylaşım daha sonra tepki çekmeye başladı.

"PARA İÇİNDE YÜZÜYORSUN"

36 yaşındaki Aslıhan Doğan Turan'ın pijamalarla evinden paylaştığı karesinin bir reklam olduğu ortaya çıktı. Sevimli oğullarıyla bir firmanın reklamını yapan Turan, tepki çekti.

Takipçileri, "Para içinde yüzüyorsun. Hala çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun", "Kendin yaptığın reklamlar yetmedi mi. Çocuklara nazar değecek" yorumları yaptı.

TEPKİLERE SESSİZ KALDI

Sosyal medyayı çok sık kullanan isimlerden olan Aslıhan Doğan Turan, gelen tepkileri umursamadı.



