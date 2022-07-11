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  4. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Tom Cruise ile fotoğraf çektirirken filtreyi abartınca alay konusu oldu

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Tom Cruise ile fotoğraf çektirirken filtreyi abartınca alay konusu oldu

11.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslıhan Doğan-Arda Turan çifti Wimbledon tenis turnuvasının finali için Londra'ya gitti. Aslıhan, Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Aslıhan'ın fotoğraf çekerken uyguladığı filtreden ünlü oyuncu da nasibini aldı.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan Tom Cruise ile fotoğraf çektirirken filtreyi abartınca alay konusu oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleşen ve tenis dünyasının en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon finaline katılan Arda Turan ve Aslıhan Turan çifti sosyal medyada gündem oldu.

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FİLTREYİ ABARTTI

Sosyal medyadan sıkça paylaşım yapan ikili, büyük final öncesi Londra'da gezmeye çıktı. Ünlü çift, birbirinden dikkat çeken paylaşımlar yaptı.

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Dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aslıhan'ın paylaşımı ise sosyal medyada esprilere konu oldu. Paylaşımında filtreyi abartan Turan, Tom Cruise'u 20 yaş gençleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Tom Cruise aslıhan turan
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