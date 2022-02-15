Arda Turan: Sürpriz falan hazırlamadım! Seven adama özel gün mü olurmuş?

Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Aslıhan Doğan ile evli olan Turan 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili açıklamasıyla adından söz ettirdi. Özel günleri sevmediğini belirterek sözlerine başlayan evli ve iki çocuk babası Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

“Özel günlük bir şey yok. Seven adama özel gün mü olurmuş? Sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için yeterince bir şeyler her zaman yaparım. O yüzden özel günle alakalı bir şeyleri sevmiyorum."

