Arda Turan ve Berkay Şahin'in 'taciz' davası ertelendi! Burak Yılmaz tanık olarak dinlenecek

Sarıyer Emirgan’daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin dava, 11 Eylül 2019 karara bağlanmış ve Arda Turan hakkında Özlem Şahin’e yönelik ‘cinsel taciz’ suçundan beraat kararı vermişti. Karar sonrasında Berkay ile Özlem Şahin’in avukatları ‘cinsel taciz’ yönünden beraat kararının bozulmasına ilişkin itiraz da bulunmuştu. İtirazı değerlendiren İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının bozulmasına hükmetmişti. Bozma kararının ardından yerel mahkemeye gönderilen davanın görülmesine devam edildi.



SANIK ARDA TURAN İLE ŞİKAYETÇİ ÖZLEM ADA ŞAHİN DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim, ilk celse tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı. Bunun üzerine söz alan Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, Burak Yılmaz'ın Fransa'da bir takımda oynadığını, Ekim ayında milli maça seçilirse Türkiye'ye geleceğini belirtti. Avukat Dede, Türkiye'ye gelmesi halinde Burak Yılmaz'ı hazır edeceklerini söyleyerek süre talep etti. Özlem Ada Şahin'in avukatı ise tanık olarak gösterilen Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.

BİR TANIĞA ZORLA GETİRME

Futbolcu Burak Yılmaz'ın hazır edilmesi için süre veren mahkeme, Onur Ürkmez'in ise daha önce tebligat yapılan İstanbul adresinden zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sarıyer Emirgan'daki bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018'de Arda Turan'ın Özlem Şahin'i omzundan dürterek "Güzel kadınsın. Evli olmasaydın seni kaçırmazdım" diyerek cinsel tacizde bulunduğu, daha sonra Arda Turan ile Berkay Şahin arasında kavga yaşanmasına ilişkin davada, 11 Eylül 2019 tarihinde karara çıkmıştı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, Arda Turan hakkında Özlem Şahin'e yönelik "Cinsel taciz" suçundan beraat kararı vermişti. Mahkeme, Arda Turan'a "Korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek", "Ruhsatsız silah bulundurmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası vermişti. Ancak bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti. Berkay Şahin'in Arda Turan'a karşı hakaret suçundan tepki olarak işlenmesi sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmişti.



