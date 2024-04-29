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    4. Ardahan'ın "Hanak tel peyniri" tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Ardahan'ın "Hanak tel peyniri" tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.04.2024 08:32
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    Ardahan'ın yöresel lezzetlerinden "Hanak tel peyniri", coğrafi işaretle tescillendi.

    Ardahan'ın "Hanak tel peyniri" tescillendi! Coğrafi işaret aldı

    Ardahan Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), kentin yöresel ürünlerinden tel peynir için Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil başvurusu yapıldı. Kurum, incelemelerinin ardından, Hanak ilçesinde üretilen peyniri tescilleyerek coğrafi işaret verdi.

    ATSO Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, kentin yöresel ürünlerinden birinin daha tescillenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Hanak tel peynirinin, kentin kahvaltısında önemli yeri olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

    "Ardahan'ın önemli değerlerinden biri de peynirlerimizdir. Bu peynir de bize ait, yani Hanak ilçemize özel bir peynir. Patent almamız bizim için çok önemli. Bu ve benzeri ürünlerimizi tescil etmeye çalışacağız. Amacımız kentimizin ürünlerinin tamamını tescil etmek. Çünkü bizdeki birçok değerli ürünün yaşatılması ve bilinmesi gerekiyor, bunun için de çalışıyoruz." (AA)

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